Patriot-järjestelmät harkinnassa Ukrainalle

Yhdysvallat harkitsee Patriot-ohjuspuolustusjärjestelmän lähettämistä Ukrainaan tukemaan maan ilmapuolustuskykyä tulevia Venäjä iskuja vastaan.

– Kaikki valmiudet ovat pöydällä. Patriot on yksi harkittavimmista ilmapuolustuskyvyistä, yhdysvaltalainen virkamies sanoi tiistaina CNN:n mukaan.

Patriot-ilmapuolustusohjusjärjestelmä (Phased Array Tracking Radar to Intercept of Target) on suunniteltu torjumaan ja tuhoamaan lyhyen kantaman ballistisia ohjuksia, lentokoneita ja risteilyohjuksia.

Virkamiehen mukaan Ukrainan ilmapuolustus on Yhdysvaltojen ensimmäinen prioriteetti.

– Tutkimme kaikkia mahdollisia valmiuksia, jotka voisivat auttaa ukrainalaisia kestämään Venäjän hyökkäyksiä, joten kaikki valmiudet ovat pöydällä, ja katsomme, mitä Yhdysvallat voi tehdä, katsomme mitä liittolaisiamme ja kumppaneitamme voivat tehdä. Tarkastelemme hyödyllisiä kyvykkyysyhdistelmiä, virkamies lisäsi.

Myöhemmin tiistaina Pentagonin lehdistösihteeri, kenraali Pat Ryder kertoi tiedotustilaisuudessa, että Yhdysvallat ei aio toimittaa Patriot-järjestelmiä Ukrainalle ”juuri nyt”.

– Keskustelemme laajasta valikoimasta valmiuksia ja tukea Ukrainan kanssa. Tällä hetkellä meillä ei ole suunnitelmia toimittaa Patriot-pattereita Ukrainalle, mutta jatkamme näitä keskusteluja. Ja jos on jotain tiedotettavaa tällä rintamalla, teemme sen, Ryder sanoi.

– Osa haasteesta Patriot-patterien tai muiden kehittyneiden aseiden lähettämisessä Ukrainaan on, että nämä järjestelmät vaativat melko merkittävän huolto- ja ylläpitosysteemin sekä näiden asioiden koulutuksen, Ryder sanoi.

Kenraali kuitenkin totesi, että Ukrainan ilmapuolustus on edelleen prioriteetti Yhdysvalloille.