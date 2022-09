Pato räjäytettiin ohjuksilla – ”sotarikos ja terroriteko”

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba tuomitsee Venäjän tekemän ohjusiskun Kryvyi Rihissa sijaitsevaa patoa kohtaan.

Patoa tulitettiin BBC:n mukaan ainakin kahdeksalla ohjuksella Inhulets-joen pinnan nostamiseksi. Ukrainan mukaan hyökkäys oli kosto Venäjän kärsimistä sotilaallisista tappioista Harkovan alueella. On myös mahdollista, että joen tulvimisen toivottiin hidastavan ukrainalaisjoukkojen vastahyökkäystä Hersonin alueella.

– Venäjän ohjusiskut Kryvyi Rihin hydraulisia rakenteita vastaan ovat sotarikos ja terroriteko. Ukrainan armeija on voittanut heidät taistelukentällä, joten venäläiset pelkurit sotivat nyt kriittistä infrastruktuuriamme ja siviilejä vastaan. Venäjä on terroristivaltio ja pitää julistaa sellaiseksi, ulkoministeri tviittaa.

Kryvyi Rihin pormestari Oleksandr Vilkulin mukaan yli 20 katua jouduttiin evakuoimaan tulvavaaran vuoksi.

Joen pinnan kerrotaan laskeneen merkittävästi torstaiaamuun mennessä. Tulva ei ole aiheuttanut kuolonuhreja. Kreml ei ole julkisesti kommentoinut tekemäänsä ohjusiskua.

Maan asevoimat myönsi vaurioittaneensa viikonloppuna ohjuksilla Ukrainan itäosissa sijaitsevia voimalaitoksia, mikä jätti miljoonat ihmiset hetkellisesti ilman sähköä.

Patohyökkäys on tuonut monille mieleen vuoden 1941 tapahtumat, jolloin Zaporižžjan pato räjäytettiin Neuvostoliiton diktaattori Josif Stalinin määräyksestä etenevien saksalaisjoukkojen hidastamiseksi. Räjähdyksen aiheuttamissa tulvissa kuoli 20 000–100 000 ihmistä.

Dam in Kryvyi Rih, destroyed today by Russian missiles. The water in river Inhulets is still rising. Russian propagandists are praising the attack on critical civilian infrastructure. No doubt Russia is a terrorist state. pic.twitter.com/EijD0P0Wge — Maria Avdeeva (@maria_avdv) September 14, 2022

In today’s dam attack that’s flooding Kryvy Rih, the Kremlin sticks to the old playbook. Back in 1941, Stalin killed tens of thousands of Ukrainians, blowing up the Zaporizhzhia dam and flooding cities and villages downstream. https://t.co/r8VCDd6TWK — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) September 14, 2022