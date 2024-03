Passien voimassaoloa halutaan pidentää

Kansanedustaja ja entinen sisäministeri Päivi Räsänen (kd.) on tänään jättänyt kirjallisen kysymyksen siitä, onko hallitus valmis harkitsemaan ja edistämään passin voimassaoloajan pidentämistä esimerkiksi kymmeneen vuoteen.

Poliisin lupapalveluiden ajanvaraukseen on jo pitkään ollut monin paikoin hyvin pitkät, jopa kuukausien jonot. Räsäsen mukaan passin voimassaoloajan pidentäminen toisi tähän helpotusta. Myös kansalaisille aiheutuvat kustannukset laskisivat pidemmän voimassaolon seurauksena.

Vuonna 2006 Suomessa tuli voimaan nykyinen passilaki, jossa siirryttiin biometrisiin passeihin. Samalla passien voimassaoloaika lyheni aiemmasta kymmenestä vuodesta nykyiseen viiteen vuoteen.

Useimmissa Euroopan unionin maissa passit ovat voimassa pidempään kuin Suomessa. Syy, miksi passit uusitaan viiden vuoden välein johtuu HE 25/2005 olleesta kirjauksesta:

– Passin yleinen voimassaoloaika ehdotetaan lyhennettäväksi kymmenestä vuodesta viiteen vuoteen. Voimassaoloajan lyhentäminen johtuu toisaalta siitä, että tällä tavalla voidaan parantaa tunnistettavuutta sekä toisaalta siitä, että tällä hetkellä passiin otettavaksi ehdotetun teknisen osan valmistajat eivät takaa viittä vuotta pidempää aikaa sirun toimintavarmuudelle.

– Tunnistettavuuden kohdalla muut EU-maat ovat ratkaisseet asian sillä, että alle tietyn iän olevien kansalaisten, 12 v-24 v maan mukaan, passit ovat voimassa lyhyemmän ajan. Teknisten osien valmistajat ovat parantaneet tuotteitaan jo merkittävästi. Ei ole mahdollista, että passien sirut toimivat kymmenen vuotta kaikkialla muualla paitsi Suomessa, Päivi Räsänen sanoo tiedotteessa.

Räsäsen mukaan passien voimassaoloaikaa olisi myös Suomessa tarpeen pidentää takaisin esimerkiksi kymmenen vuoteen.

– Monen maan vaatimus on, että maahan saapumisen jälkeen passi on voimassa vähintään puoli vuotta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että viiden vuoden passi on siis neljän ja puolen vuoden passi. Se on hyvin lyhyt aika ja aiheuttaa turhaa byrokratiaa kaikille, Räsänen huomauttaa.