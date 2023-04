Parkkihallipaikkojen hinnoissa tuhansien eurojen erot vuositasolla

Yli 600 000 asukkaan Helsingissä ydinkeskustan parkkihallipaikka voi maksaa lähes 500 euroa kuussa, kun Kuopiossa parkkihallipaikan saa 50 eurolla, kertoo VertaaEnsin.fi.

Helsingissä työssäkäyvän kannattaa ydinkeskustan alueella liikkua julkisilla, sillä kuukausittainen parkkihallipaikka maksaa reilusti enemmän kuin muissa isoissa kaupungeissa. Muissa kaupungeissa kuukausittaisen parkkihallipaikan hinta vaihtelee 100–200 euron välillä.

Parkkihallipaikka tulee edullisimmaksi kuukausisopimuksella, joka solmitaan parkkihallin tai sitä hallinnoivan pysäköintiyhtiön kanssa.

Kauppakeskusten parkkihinnoissa suuria eroja

Myös Helsingin keskustan alueella toimivien kauppakeskusten parkkihinnoissa on suuria eroja. Kampin ja Forumin kauppakeskukset eivät tarjoa ilmaisia parkkitunteja, vaan veloittavat 3,40 euroa tunnilta.

Vaikka lyhyt shoppailu ei otakaan paljoa lompakon päälle, kannattaa pidemmät ostosreissut tehdä kauppakeskus Triplaan tai Rediin. Tripla tarjoaa ensimmäisen parkkitunnin ilmaiseksi ja veloittaa seuraavastakin parkkitunnista kolme euroa.

Ylivoimaisesti edullisimmat parkkihinnat on kuitenkin Kalasataman Redissä, jossa parkkisovelluksen avulla voi saada kaksi ensimmäistä tuntia ilmaiseksi.

Katuparkki on odotetusti kalleinta Helsingissä

Katuparkkien hinnoilla ei ole suoraa yhteyttä kaupungin asukaslukuun. Katuparkki on odotetusti kalleinta Helsingissä, jossa yksi parkkitunti maksaa neljä euroa.

Toiseksi kalleinta sijaa jakavat Tampere ja Kuopio, joka on asukasluvultaan vasta vertailun kuudeksi isoin kaupunki.

Ylipäätään vertailuun kuuluvien kaupunkien parkkituntihinnoissa on yllättävän vähän eroja, joista suurin (2,5 e) Helsingin ja Seinäjoen välillä.

Hintaerot vaihtelevat rajustikin parkkiskenaarion mukaan. Kuopiossa parkkitunti on 3,20 euroa, mutta kuukausittaisen parkkihallipaikan hinta on vain 50 euroa. Ero on huomattava ottaen huomioon, että parkkihallihinnat ovat yksityisten yritysten määrittelemiä ja katuparkkihinnat kaupungin päättämiä.

Kotimaiset pysäköintihinnat pysyivät enimmäkseen samoina kuin vuonna 2022, mutta poikkeuksiakin oli. Parkkihallien kohdalla suurimmat hinnan nousut nähtiin Tampereella (6-7 e) ja Jyväskylässä (12-13 e).

Kauppakeskusten parkkihinnat ovat nousseet lähinnä Helsingissä, jossa Forumin ja Kampin pysäköintihinnat ovat nousseet 60 senttiä parkkitunnilta. Toinen iso muutos on Redin ilmaisten parkkituntien määrä, joka on pudonnut kolmesta tunnista kahteen tuntiin.

Katuparkkihinnat pysyivät pitkälti samoina kuin edellisenä vuonna. Suurin ison linjan korotus nähtiin kuitenkin Turussa, jossa 1. vyöhykkeen tuntihinta nousi viime vuonna 20 prosenttia kolmesta eurosta 3,60 euroon.

Yksittäistä pysäköintiä ei kannata maksaa parkkisovelluksella

Parkkisovellukset nopeuttavat pysäköinnin maksamista, mutta myös nostavat sen hintaa.

Mikäli autoilija maksaa tunnin pysäköinnin parkkisovelluksella, tulee hänelle lisäkulua vähintään 0,39 euroa. Osalla parkkisovelluksista on kiinteä lisämaksu parkkituntia kohden, kun taas jotkut veloittavat 10–15 prosenttia pysäköinnin loppusummasta.

Kaksi parkkisovellusta, Easypark ja Moovy, tarjoavat mahdollisuuden pysäköidä ilman lisäkuluja, kun maksat sovelluksesta 4,95 euroa kuukaudessa. Kuluttajan kannattaakin maksaa parkkimaksu aina pysäköintiautomaatilla.

VertaaEnsin fi tarkasteli Suomen suurimpien kasvukeskuksien pysäköintihintoja. Näihin kaupunkeihin kuuluivat Helsinki, Tampere, Oulu, Turku, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Joensuu, Vaasa, Seinäjoki ja Rovaniemi. Katupysäköintihinnat kerättiin kunkin kaupungin kotisivuilta. Parkkihallipaikkojen ja ostoskeskusten parkkihinnat perustuvat parkkihallien ja -firmojen nettisivuilta, sovelluksista ja asiakaspalvelusta hankittuun dataan.