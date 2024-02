Parittajat pyörittivät toimintaa huoneistohotelleissa eri puolilla Suomea

Itä-Uudenmaan poliisissa on ollut tutkittavana vuosien 2018-2023 välisenä aikana usealla eri paikkakunnalla tapahtunut paritusrikoskokonaisuus.

– Asuntojen vuokraukset ovat olleet osana tutkittavana olevan yhtiön huoneistohotellitoimintaa. Toiminnan pyörittämisestä epäillään kahta eri henkilöä, joiden epäillään syyllistyneen törkeään paritukseen, kertoo tiedotteessa rikoskomisario Joni Kokkonen.

Törkeään paritukseen liittyviä seksipalveluita epäillään myydyn Helsingissä, Vantaalla, Espoossa, Kouvolassa, Jyväskylässä, Torniossa, Lahdessa sekä Kemissä yhteensä 32 asunnossa.

– Kyseisiä asuntoja on vuokrattu seksipalveluja tarjoaville henkilöille. Asuntojen vuokra-ajat ovat vaihdelleet yhdestä vuorokaudesta useampaan vuorokauteen. Esitutkinnassa on selvinnyt, että seksipalveluja myyneitä eri henkilöitä on ollut yli 100, Kokkonen jatkaa.

Rikoskokonaisuudessa saadun rikoshyödyn määrän epäillään olevan satoja tuhansia euroja. Poliisi on hakenut rikoshyödyn poisottamisen turvaamiseksi asiassa vakuustakavarikon Itä-Uudenmaan käräjäoikeudelta.

Itä-Uudenmaan poliisi on tehnyt tutkinnan aikana yhteistyötä Helsingin, Viron ja Tšekin poliisien kanssa. Esitutkinta on nyt valmistunut ja se on siirretty syyttäjälle syyteharkintaan.

– Paritusrikoskokonaisuuden esitutkinnan yhteydessä tuli ilmi samoihin epäiltyihin kohdistuva epäilty nuuskan salakuljetus. Heidän epäillään tuoneen vuosien 2019 – 2022 välisenä aikana nuuskaa Ruotsista Suomeen Haaparannan-Tornion kautta yhteensä yli 190 kiloa, summaa Kokkonen.