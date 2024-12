Ukrainan asevoimat ilmoittaa torjuneensa viime päivinä useita laajoja venäläishyökkäyksiä eri puolilla pitkää rintamalinjaa.

Kiivaimmat taistelut on käyty Donetskin alueen eteläosissa sijaitsevien Pokrovskin ja Kurakhoven kaupunkien suunnalla, jonne Kreml on ohjannut merkittävästi sotilaallista voimaansa.

Rintamalohkolla taistelee yhteensä noin 150 000 keskisen, eteläisen ja itäisen ryhmittymän sotilasta.

Kurakhoven lähellä taistelevat Ukrainan merijalkaväen yksiköt ilmoittavat tuhonneensa joulukuun 4. päivän jälkeen yhteensä 40 Venäjän panssarivaunua, panssariajoneuvoa, ammusvarastoa ja elektronisen sodankäynnin järjestelmää.

Apuna on ollut länsimaiden toimittamaa sotilaskalustoa sekä runsaasti räjähdelennokkeja, joilla on räjäytetty myös yksittäisiä venäläissotilaiden mönkijöitä ja moottoripyöriä.

Taisteluita on käyty lisäksi Harkovan alueen itäosissa sijaitsevan Kupjanskin kaupungin lähialueella, jossa Ukrainan 92. prikaatin lennokkiyksikkö torjui Venäjän mekanisoidun hyökkäyksen.

FPV-räjähdedroonit tuhosivat panssarivaunun, kolme BMP-panssariajoneuvoa ja kaksi MT-LB-miehistönkuljetusvaunua.

