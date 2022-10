Panssariajoneuvo antautuu videolla Ukrainan joukoille

Ukrainan kerrotaan saaneen viime viikkojen aikana yli 2 000 yhteydenottoa puhelinpalveluun, joka on perustettu antautumista pohtiville venäläisjoukoille.

Kyiv Post -lehden mukaan soittojen määrä on lisääntynyt Ukrainan onnistuneiden vastahyökkäysten ja Venäjän liikekannallepanon jälkeen. Osa soitoista on tullut värvätyiltä, joita ei ole vielä lähetetty Ukrainan rintamalle.

Sotilastiedustelu koordinoi yksittäisiä antautumisia tiettävästi jo maaliskuussa, jolloin eräs venäläissotilas oli ajanut panssarivaunulla ennalta sovitulle antautumispaikalle.

St. Andrewsin yliopiston strategian tutkimuksen professori Phillips O’Brien on jakanut ukrainalaismediassa julkaistun videon, jossa Venäjän panssariajoneuvon väitetään antautuneen Hersonin alueella.

BMP-2:n tykkiin on kiinnitetty valkoinen lippu antautumisen merkiksi. Ajoneuvo ajaa maavallin eteen, jonka suojissa on ryhmä ukrainalaissotilaita. Videolla kaksi miehistön jäsentä tulee ulos vaunusta ja antautuu.

– Kiinnostavaa on, että antautuminen on ilmeisesti sovittu etukäteen. Venäläiset ovat todennäköisesti neuvotelleet asiasta. Jos tällaista tapahtuu kerran videolla, niin sitä tapahtuu luultavasti vielä useammin kameroiden ulkopuolella, Phillips O’Brien toteaa Twitterissä.

Remarkable footage of a Russian BMP surrendering to the Ukrainians. One of the most interesting things is that the surrender seems arranged. The Russians look likely to have negotiated this surrender. If it happens once on film, probably happening a lot more off. https://t.co/qPiK4Ek27U

— Phillips P. OBrien (@PhillipsPOBrien) October 5, 2022