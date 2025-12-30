Pankkivarkaus Saksassa, saalis jopa 30 miljoonaa euroa

Saksassa on tapahtunut pankkivarkaus, jossa varkaat veivät omaisuutta yhteensä yli 30 miljoonan euron edestä. Asiasta kertoo saksalaislehti Bild. Pankkivarkaus tapahtui maan länsiosassa sijaitsevassa Gelsenkirchenin kaupungissa.

Viranomaisten mukaan rikolliset olivat päässeet sisälle pankkiholviin poraamalla reiän seinän läpi. Reiän poraaminen oli aloitettu viereisen pysäköintitalon kautta.

Pankkiholvissa säilytettiin tallelokeroissa suuri määrä käteistä rahaa, kultaa ja muuta arvo-omaisuutta. Varkaiden viemän saaliin tarkka arvo on vielä epäselvä. Pankki on arvioinut, että vakuutuskorvausten määrä voi nousta jopa noin 34 miljoonaan euroon. Holvissa oli yhteensä noin 3 300 tallelokeroa.

Varkaus huomattiin varhain maanantaiaamuna, kun pankki avattiin joulupyhien jälkeen. Teon tarkka aika ei ole tiedossa, mutta se on tehty joulupyhien aikana.

Näin mittavat pankkivarkaudet ovat nykyään harvinaisia. Varkaus oli tehty myös hyvin ammattimaisesti, sillä tekijät eivät jääneet kiinni pankin hälytysjärjestelmiin. Tekijästä tai tekijöistä ei ole julkisuuteen kerrottu vielä tarkempia tietoja.

Bildin mukaan kyseinen pankkikonttori oli vielä tiistaina edelleen suljettuna. Tilanne on turhauttanut pankin asiakkaita, jotka eivät ole päässeet hoitamaan asioita konttorissa.