Pankinjohtaja TS:lle: tästä syystä suomalaisille jää nyt enemmän rahaa

S-Pankin toimitusjohtaja Riikka Laine-Tolonen kertoo Turun Sanomissa, että hän näkee pankkinsa henkilöasiakkaiden taloustilanteessa merkkejä kasvusta.

Laine-Tolosen mukaan isolle osalle pankin asiakaskunnasta on jäänyt selvästi aikaisempaa enemmän rahaa käteen. Maailmantalouden ja -politiikan epävakaudet eivät hänen mukaansa tunnu vaikuttavan nyt kovin paljoa henkilöasiakkaisiin.

Syitä pankkitileille kertyville ylimääräisille rahoille on monia.

– Korkotason laskun ansiosta etenkin laina-asiakkaille on jäänyt kuukausittain enemmän rahaa, inflaatio on kurissa ja palkankorotukset ovat nostaneet reaalipalkkoja, Laine-Tolonen listaa.

Jotta taloutta voitaisiin entisestään vahvistaa, pitäisi hän tärkeänä, että erityisesti naisten ja nuorten talousosaamista vahvistettaisiin. Tärkeää olisi myös lisätä monihuippuisia työuria ja panostaa koulutukseen.

– Etenkin nuorten ja naisten kiinnostus säästämiseen ja sijoittamiseen ovatkin kasvussa, Laine-Tolonen huomauttaa.