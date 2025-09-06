Verkkouutiset

Epävarmuudet politiikassa ja taloudella eivät nyt heijastu vahvasti henkilöasiakkaiden talouteen., LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Pankinjohtaja TS:lle: tästä syystä suomalaisille jää nyt enemmän rahaa

  • Julkaistu 06.09.2025 | 12:30
  • Päivitetty 06.09.2025 | 13:40
  • Talous
S-Pankin toimitusjohtaja näkee henkilöasiakkaiden taloustilanteen parantuneen.
S-Pankin toimitusjohtaja Riikka Laine-Tolonen kertoo Turun Sanomissa, että hän näkee pankkinsa henkilöasiakkaiden taloustilanteessa merkkejä kasvusta.

Laine-Tolosen mukaan isolle osalle pankin  asiakaskunnasta on jäänyt selvästi aikaisempaa enemmän rahaa käteen. Maailmantalouden ja -politiikan epävakaudet eivät hänen mukaansa tunnu vaikuttavan nyt kovin paljoa henkilöasiakkaisiin.

Syitä pankkitileille kertyville ylimääräisille rahoille on monia.

– Korkotason laskun ansiosta etenkin laina-asiakkaille on jäänyt kuukausittain enemmän rahaa, inflaatio on kurissa ja palkankorotukset ovat nostaneet reaalipalkkoja, Laine-Tolonen listaa.

Jotta taloutta voitaisiin entisestään vahvistaa, pitäisi hän tärkeänä, että erityisesti naisten ja nuorten talousosaamista vahvistettaisiin. Tärkeää olisi myös lisätä monihuippuisia työuria ja panostaa koulutukseen.

– Etenkin nuorten ja naisten kiinnostus säästämiseen ja sijoittamiseen ovatkin kasvussa, Laine-Tolonen huomauttaa.

