”Kasvu ei synny monista säännöistä, vaan vapaudesta kilpailla ja innovoida”

Työministeri Matias Marttinen (kok.) vetoaa EU:hun sääntelyn purkamisen ja sisämarkkinoiden vapauttamisen puolesta yhdessä Ruotsin, Viron, Latvian, Itävallan, Puolan ja Liettuan ministerikollegoiden kanssa. Kauppalehdessä julkaistussa kirjoituksessaan ministerit sanovat ylisääntelyn olevan este Euroopan talouskasvulle.

Ministereiden mukaan Euroopalla on kasvun ongelma.

– Taloutemme kasvaa hitaammin kuin useimmat muut suuret taloudet. EU:n ja Yhdysvaltojen taloudellinen kuilu kasvaa alati: vuonna 2021 ero bkt:ssä oli jo 82 prosenttia asukasta kohden, ministerit kirjoittavat.

– Jos kehitys jatkuu, tulee eurooppalaisen ja amerikkalaisen keskimääräisen vaurauden välinen ero olemaan vuonna 2035 yhtä suuri kuin eurooppalaisen ja intialaisen välinen ero tänään.

Työministeri Marttisen ja eurooppalaiset ministerit huomauttavat, että EU:n sisämarkkinoiden toiminnan esteet vastaavat vaikutuksiltaan 44 prosentin tulleja tavaroille ja huimia 110 prosentin tulleja palveluille. Tällä hetkellä käsittelyssä olevien lainsäädäntöhankkeiden arvioidaan aiheuttavan vuosittain jopa 86 miljardin euron kustannukset yritystoiminnalle.

– EU:n on luotava todellinen valmius purkaa sääntelyä, ei pelkästään tehostaa sääntelyjärjestelmää, vaan myös supistaa sitä. Kyse on olemassa olevien sääntöjen poistamisesta, ei pelkästä yksinkertaistamisesta, ministeri painottavat.

– Sisämarkkinoiden runsas sääntely on johtanut päällekkäisyyksiin, epäjohdonmukaiseen täytäntöönpanoon ja korkeisiin kustannuksiin.

Kirjoittavat vaativatkin EU:lta kolmea suunnanmuutosta. Ensinnäkin unionin tulisi heidän mukaansa yksinkertaistaa ja harmonisoida lainsäädäntöä sekä samasta asiasta vain kerran. Tämä tarkoittaisi heistä muun muassa sitä, että sääntely pysyy relevanttina ja vanhentuneet säännöt poistetaan jatkossa järjestelmällisesti.

Lisäksi ministerit haluavat EU:lta tehokkaampaa vaikutusarviointia, jotta säännöt toimivat myös käytännössä, eikä vain paperilla.

Viimeisenä ministerit esittävät sääntelyn purkamista. Raskaiden ja rajoittavein sääntöjen poistuttua yritykset voivat heidän mukaansa hinnoitella vapaammin, kehittää uusia tuotteita ja laajentua tehokkaammin.

– Euroopan on purettava byrokratiaa, poistettava esteet ja vapautettava sisämarkkinoiden koko voima. Kasvu ei synny monista säännöistä, vaan vapaudesta kilpailla ja innovoida, Matias Marttinen ja muut ministerit päättävät.