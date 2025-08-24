Pankinjohtaja MTV:lle: Tässä on Suomen ongelma

Nordean tanskalaisen toimitusjohtaja Frank Vang-Jensenin mukaan Suomen ja muiden Pohjoismaiden suurin ero löytyy asenteesta ja ajattelutavasta. Vang-Jensen kommentoi asiaa MTV:n Uutisextrassa. Eron vaikutus näkyy myös taloudessa.

– Meillä on kaikki tarvitsemamme kasvun raaka-aineet. Meillä on resurssit, osaajat, kyvykkyydet ja hienoja yrityksiä. Meillä on kuitenkin tapana olla hieman synkkiä, vähätellä asioita ja keskittyä hieman liikaa ongelmiin ratkaisujen sijasta. Tämä johtaa riskien välttelyyn, Vang-Jensen sanoo MTV:llä.

Hänen mukaansa ero Suomeen verrattuna esimerkiksi Ruotsiin ja Tanskaan ei ole osaamisessa, vaan siinä, miten menestystä tarkastellaan.

– Kyse on siitä, uskommeko menestymiseen ja uskallammeko ilmaista sen. Kyse on myös halusta ottaa perusteltuja riskejä talouden ja yritysten vauhdittamiseksi. Ja jos jokin epäonnistuu, meidän ei kannata hakata toisiamme vasaralla päähän vaan ymmärtää ja tukea toisiamme. Epäonnistumisista voi oppia ja viisastua ja parantaa omaa tekemistä.

Vang-Jensenin mukaan Suomella on kaikki edellytykset nousta uuteen kasvuun, mikäli asenne muuttuu rohkeammaksi. Myös sääntelyn tulisi tukea yritysten ja pankkien mahdollisuuksia vauhdittaa taloutta.