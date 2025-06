Paniikki Venäjällä – ”Koko Krimin sillan rakenne on halki”

Venäläisillä sotaa kannattavilla somekanavilla kirjoitetaan, että Kertshinsalmen sillan ”koko tukirakenteeseen on tullut halkeama” Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU:n iskun seurauksena, kertoo EU:ssa kansainvälisten suhteiden parissa työskentelevä asiantuntija ja Ukrainan tukija Anna Komsa X-palvelussa.

– Räjähdys tapahtui sillan tukirakenteita kannattelevien putkipilarien lähellä. Rautatie- ja autokaistan välistä puuttuu rakennelma, hän sanoo viitaten venäläisten puheisiin.

Silta yhdistää miehitetyn Krimin niemimaan ja Venäjän mantereen.

Iskun kerrotaan vaatineen useiden kuukausien valmistelut. Ukrainalaiset ovat kertoneet asentaneensa räjähteitä sillan tukipilariin vesirajan alapuolelle. Räjähdysvoima sanotaan vastanneen noin 1 100 kilogrammaa TNT:tä.

Toistaiseksi ei ole tarkkoja tietoja sillan rakenteille aiheutuneista vahingoista. Virallinen Venäjä pyrkii mitä todennäköisimmin salaamaan sillan vauriot tai vähättelemään niitä.

Sillalle on isketty myös vuonna 2022 ja 2023.

Silta on tärkeä Krimin ja Venäjän väliselle liikenteelle. Sillä on myös suuri symbolinen propagandamerkitys Moskovalle.

“It's always nice to separately thank the Security Service of Ukraine, well done! Slava Ukraini.” — President Zelenskyy on the special operation on the Crimean Bridge

