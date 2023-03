Palveluyritykset huolissaan: Kestävyysvaje on vakava ja kasvava ongelma

Palveluyrityksille tärkeimmät politiikan osa-alueet ovat seuraavalla hallituskaudella julkisen talouden tasapaino ja veropolitiikka sekä työvoiman saatavuus ja osaaminen.

Tämä selviää Palvelualojen työnantajat Paltan jäsenilleen toteuttamasta kyselystä.

Julkinen talous ja veropolitiikka nousevat kolmen tärkeimmän politiikan osa-alueen joukkoon jopa 86 prosentilla vastaajista, kun arvioidaan seuraavalla hallituskaudella tarvittavia toimenpiteitä. Työvoiman saatavuuden ja osaamisen nostaa tärkeimpien aiheiden joukkoon kaksi kolmasosaa vastaajista, työelämän uudistamisen ja ilmaston vajaa puolet.

– Suomen kestävyysvaje on vakava ja kasvava ongelma. Tästä kantavat huolta myös palveluyritykset laajalla rintamalla. Julkinen talous on saatava paremmin tasapainoon seuraavalla hallituskaudella. Aiheen merkitys on korostunut vaaleja kohti mentäessä koko ajan enemmän, sanoo Paltan elinkeinopolitiikan johtaja Tatu Rauhamäki tiedotteessa.

Julkisen talouden tasapainon ja veropolitiikan merkitys palveluyrityksille on kasvanut vuodessa huomattavasti, jopa 25 prosenttiyksiköllä. Noin vuosi sitten toteutetussa vastaavassa kyselyssä sen nosti kolmen tärkeimmän politiikan osa-alueen joukkoon 61 prosenttia vastaajista. Muissa teemoissa vastaavia merkittäviä muutoksia ei vuodessa ole tapahtunut.

Paltan mukaan seuraavan hallituksen tulisi hallituspohjasta riippumatta kohentaa julkisen talouden tasapainoa muun muassa työllisyysastetta nostamalla.

– Työnteon kannustimien lisääminen ansiosidonnaisen porrastamisella ja työvoiman tarjonnan lisääminen saatavuusharkinnan purkamisella olisivat tärkeitä ensiaskeleita, tiedotteessa todetaan.

Paltan mukaan palvelualoille syntyy uusia työpaikkoja, ja työvoimapula on suuri.

– Väestön ikääntyminen ylläpitää työvoimapulaa myös heikentyvässä suhdannetilanteessa. Samalla se vähentää työllisten osuutta kansalaisista ja heikentää siten huoltosuhdetta.

Tärkeitä toimenpiteitä palvelualoille ovat myös kunnianhimoisen ilmastopolitiikan jatkaminen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiorahoituksen turvaaminen.

Kyselyyn vastasi 162 palveluyrityksen edustajaa Paltan edustamilla yksityisillä palvelualoilla liikenteessä ja logistiikassa, yritys- ja asiantuntijapalveluissa, hallinto- ja tukipalveluissa, informaatio- ja viestintäaloilla, teknisissä palveluissa, viihteessä ja virkistyksessä sekä muissa palveluissa.

Kysely toteutettiin helmi-maaliskuussa 2023. Kyselyn otos ei ole tilastollisesti edustava, mutta tulokset ovat suuntaa antavasti yleistettävissä.

