”Paloauton turha yrittää” – pelastuslaitos testasi tietyösumput

Helsingin ydinkeskustassa ja sisääntuloväylillä käynnissä olevat useat katutyömaat ovat herättäneet huolta siitä sujuuko hälytysajoneuvojen kulku.

Helsingin pelastuslaitos kertoo nyt Twitterissä ajaneensa keskustan tärkeimpiä hälytysreittejä yhdessä poliisin sekä Helsingin kaupunkiympäristön toimialan edustajien kanssa.

– Keskustan liikennejärjestelyt, kuten Esplanadien kaventaminen ja kesäkadut, tuovat haasteita hälytysajoneuvojen liikkumiselle alueella, pelastuslaitos toteaa.

Kesäkatukokeilussa esimerkiksi Kasarmikadun ajoradalle on tuotu puisia istutuslaatikoita ja penkkejä.

Pelastuslaitos toteaa, että ruuhka-aikaan esimerkiksi Esplanadeille paloauton on käytännössä turha yrittää päästä.

– Tulevalle pyöräkaistalle autojen on mahdollista väistää hälytysajoneuvoa, rakennetuille terasseille ei.

Pelastuslaitoksen mukaan keskustassa sijaitseva Erottajan asema käyttää vaihtoehtoisia reittejä jo nyt, koska pääväylien varaan hälytysajoja ei voida jättää.

– Fakta on, että katujen kaventaminen, lukuisat samanaikaiset korjaustyöt sekä muun muassa väliaikaiset katuterassit vaikuttavat vasteaikoihin. Kuinka paljon, sitä selvitämme kesän aikana. Tuloksia on tiedossa syksyllä.

Vasteaika tarkoittaa aikaa, joka kuluu hälytyksestä siihen kun apu on paikalla.

