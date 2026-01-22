Palkansaajilta kerättiin veroina 39 miljardia euroa

Suomalaisilta palkansaajilta kerättiin viime vuonna veroja yhteensä 39 miljardin euron edestä. Se on miljardin enemmän kuin vuonna 2024.

Euromääräisesti eniten henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi palkoista, eläkkeistä ja veronalaisista etuuksista tehtävistä ennakonpidätyksistä, yhteensä 36,8 miljardia euroa.

– Palkkasumma kasvoi vuonna 2025 noin 2,2 prosenttia, mikä on hieman edellisvuotta vähemmän. Palkansaajien lukumäärä on vähentynyt sekä 2024 että 2025 työttömyyden kasvun vuoksi, mutta palkkasumma nousi silti palkankorotusten vuoksi, Verohallinnon ylitarkastaja Matti Luokkanen sanoo tiedotteessa.

Eläketulojen määrä nousi vuonna 2025 noin 2,1 prosenttia. Vuosina 2023 ja 2024 eläketulot kasvoivat 6–8 prosenttia vuodessa korkean inflaation vuoksi eläkkeisiin tehtyjen indeksikorotusten takia.

Maksettujen työttömyysetuuksien määrä laski vuonna 2025.

– Tämä johtui työttömyysetuuksiin tehdyistä leikkauksista, kuten ansiopäivärahojen porrastuksista ja lapsikorotuksen poistamisesta. Työttömyysetuuksien saajia oli vuonna 2025 kuukausittain keskimäärin 12 000 enemmän kuin vuonna 2024, Luokkanen sanoo.

Arvonlisäveroa kerättiin aiempaa enemmän, syynä kannan muutos

Arvonlisäveroa kertyi vuonna 2025 yhteensä 22,4 miljardia, joka oli miljardi euroa enemmän kuin vuonna 2024. Vuosina 2024 ja 2023 alv-kertymä kasvoi vain niukasti.

Luokkasen mukaan vuoden 2025 nousu selittyi pääosin alv-kantamuutoksilla, erityisesti yleisen arvonlisäverokannan nousulla 24 prosentista 25,5 prosenttiin. Lisäksi suurin osa kymmenen prosentin verokantaan kuuluneista tavaroista ja palveluista siirtyi 14 prosentin verokantaan.

Yhteisöveroa kertyi vuonna 2025 noin 7,1 miljardia, mikä on 60 miljoonaa (-0,8 %) vähemmän kuin vuonna 2024. Vuonna 2025 ennakkoverojen määrä nousi vuotta aiemmasta, mutta laskua tuli aiempien verovuosien veroista.

Varainsiirtoverosta kertyi kaikkiaan 646 miljoonaa euroa, mikä on 71 miljoonaa (+12,4 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Veroja kerättiin enemmän kuin aiemmin

Kaikkiaan Verohallinto keräsi yksityishenkilöiltä ja yhteisöiltä veroa 83,8 miljardia euroa. Se on 2,1 miljardia euroa enemmän kuin vuonna 2024. Verotulojen kasvusta huolimatta kehitys jäi Verohallinnon mielestä vaatimattomaksi, koska talous ei lähtenyt kasvuun odotusten mukaisesti.

– Vaikka verotulot nimellisesti kasvoivat selvästi 2019–2025, reaalisesti eli inflaatio huomioiden verotulojen määrä pysytteli samalla tasolla, Luokkanen sanoo.