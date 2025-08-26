Palkansaajien verotus kevenee – näin paljon jää käteen eri tuloilla

Palkansaajien verotus kevenee ensi vuonna lähes kaikissa tuloluokissa, ilmenee Veronmaksajain Keskusliiton päivitetystä laskelmasta.
Laskelmissa on huomioitu Työllisyysrahaston hallituksen tiistaina tekemä esitys, jonka mukaan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksuihin esitetään 0,3 prosenttiyksikön korotusta.
– Verotus on kevenemässä laajasti ja entistä suurempi osuus palkasta jää palkansaajan käteen ensi vuonna. Työttömyysvakuutusmaksujen nostaminen ei syö koko veronkevennystä, sanoo Veronmaksajain Keskusliiton pääekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkola Verkkouutisille.
Hallitus päätti viime kevään kehysriihessä pieni- ja keskituloisten työn verotuksen kevennyksestä. Lisäksi korkeimmat marginaaliveroasteet ovat kevenemässä nykyisestä noin 59 prosentista 52 prosenttiin.
Pääekonomistin mukaan työttömyysvakuutusmaksujen korotus jäi lopulta Työllisyysrahaston aiemmin arvioiman korotushaarukan alalaitaan.
Verotuksen keveneminen tukee palkansaajien ostovoiman kasvua.
Kirkko-Jaakkola muistuttaa, että esimerkiksi ay-jäsenmaksun verovähennysoikeuden poistuminen sekä työhuonevähennyksen poistuminen ensi vuoden alussa voivat joillain henkilöillä joissain tuloluokissa johtaa siihen, että verotus voi hieman kiristyä. Toisaalta, jos on alaikäisiä lapsia huollettavana, niin työtulovähennyksen lapsikorotus tulee keventämään verotusta laskelmaa enemmän.