Palkansaajien käteen jäävät tulot nousevat lähes kaikissa tuloluokissa., LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Palkansaajien verotus kevenee – näin paljon jää käteen eri tuloilla

  • Julkaistu 26.08.2025 | 15:30
  • Päivitetty 26.08.2025 | 15:31
  • Verotus
Veronmaksajain Keskusliitto päivitti laskelmat tiistaina.
Palkansaajien verotus kevenee ensi vuonna lähes kaikissa tuloluokissa, ilmenee Veronmaksajain Keskusliiton päivitetystä laskelmasta.

Laskelmissa on huomioitu Työllisyysrahaston hallituksen tiistaina tekemä esitys, jonka mukaan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksuihin esitetään 0,3 prosenttiyksikön korotusta.

– Verotus on kevenemässä laajasti ja entistä suurempi osuus palkasta jää palkansaajan käteen ensi vuonna. Työttömyysvakuutusmaksujen nostaminen ei syö koko veronkevennystä, sanoo Veronmaksajain Keskusliiton pääekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkola Verkkouutisille.

Hallitus päätti viime kevään kehysriihessä pieni- ja keskituloisten työn verotuksen kevennyksestä. Lisäksi korkeimmat marginaaliveroasteet ovat kevenemässä nykyisestä noin 59 prosentista 52 prosenttiin.

Pääekonomistin mukaan työttömyysvakuutusmaksujen korotus jäi lopulta Työllisyysrahaston aiemmin arvioiman korotushaarukan alalaitaan.

Verotuksen keveneminen tukee palkansaajien ostovoiman kasvua.

Kirkko-Jaakkola muistuttaa, että esimerkiksi ay-jäsenmaksun verovähennysoikeuden poistuminen sekä työhuonevähennyksen poistuminen ensi vuoden alussa voivat joillain henkilöillä joissain tuloluokissa johtaa siihen, että verotus voi hieman kiristyä. Toisaalta, jos on alaikäisiä lapsia huollettavana, niin työtulovähennyksen lapsikorotus tulee keventämään verotusta laskelmaa enemmän.

Palkansaajien verotus kevenee ensi vuonna lähes kaikissa tuloluokissa. VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITTO
