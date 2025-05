Paljastus Venäjän ydinaseiden tukikohdasta: sähköaitaa, seismisiä ilmaisimia ja maanalaisia tunneleita

Tanskalaisen Danwatchin ja saksalainen Der Spiegel -lehden haltuunsa saamat venäläiset asiakirjat paljastavat uusia yksityiskohtia Venäjän suojelluimpien laitosten sotilaallisen infrastruktuurin valtavasta päivityksestä.

Mediat pääsivät käsiksi Venäjän valtion tarjouskilpailu- ja hanketietokantaan ja etsi sieltä tietoja monta kuukautta. Venäjän viranomaiset ovat toistuvasti rajoittaneet pääsyä tietokantaan, mutta mediat onnistuivat käyttämällä Venäjällä, Kazakstanissa ja Valko-Venäjällä sijaitsevia välipalvelimia.

Vuonna 2020 Venäjän parlamentti hyväksyi uuden lain, jolla tiukennettiin armeijan julkisten hankintojen sääntöjä. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun viranomaisille oli käynyt ilmi, että tarjousasiakirjoissa oli usein ilmennyt salaiseksi luokiteltua tietoa. Venäjän puolustusministeriö loi uuden, yleisöltä suljetun hankintatietokannan.

Silti venäläisten sotilasrakennusyritysten virkamiehet ovat jatkaneet arkaluonteisten asiakirjojen jakamista avoimessa tietokannassa. Näitä Danwatch ja Der Spiegel löysivät niin paljon, että pystyivät julkaisemaan pohjapiirroksen ja 3D-mallinnuksen strategisen ydinasetukikohdan miehistötiloista. Asiakirjoja on jopa viime kesältä.

Danwatch keskittyi Jasnyissa Orenburgissa sijaitsevan strategisen ohjustukikohdan pohjapiirustuksiin. Jasnyin tukikohdasta voidaan laukaista hypersoonisilla Avagard -liitokärjillä varustettuja ohjuksia.

Monista asiakirjoista käy ilmi Venäjän modernisoinnin laajuus ja valtavat teräs-, hiekka-, sementti- ja tiilitoimitukset. Mutta myös arkaluontoisempia rakennustietoa löytyy: esimerkiksi tietotekniikkajärjestelmiä, sähköasennuksia sekä veden, lämmityksen ja ilmanvaihdon reitityksiä.

Turvajärjestelmien kuvaukset ovat yksityiskohtaisia: tukikohtien ympärillä on kolme kerrosta sähköaitoja, seismisen aktiivisuuden ja radioaktiivisuuden ilmaisimet, räjähdyssuojatut ovet ja ikkunat, teräsbetonirakennukset ja hälytysjärjestelmät, joissa infrapuna-anturit. Joissakin tapauksissa jopa rakennusten sisävalvontakameroiden tyyppi ja sijainti on määritelty.

Asiakirjoista käy myös yksityiskohtaisesti ilmi tilojen sisäinen pohjapiirustus. Niissä kuvataan, missä sotilaat syövät, nukkuvat ja käyttävät vessaa. Niistä käy myös ilmi, mitä kuntoiluvälineitä he käyttävät (lähinnä juoksumattoja ja käsipainoja) ja mitä pelejä he pelaavat (shakkia ja tammea). Asiakirjat kertovat, missä kellaritiloissa suojapukuja säilytetään ja missä asekaapit sijaitsevat. Niissä kerrotaan myös yksityiskohtaisesti, missä valvontahuoneet sijaitsevat ja mitkä rakennukset on yhdistetty toisiinsa maanalaisilla tunneleilla.

Norjan maanpuolustuskorkeakoulussa toimiva Venäjän turvallisuuspolitiikan asiantuntija Tom Røseth pitää hanketietokannasta tehtyjä löytöjä Venäjän ydinaseohjelman kannalta huolestuttavina.

–Tämä on tietoa, jonka Venäjä selvästikin haluaisi pitää piilossa. Kyse ei ole siitä, että tieto vähentäisi laitosten arvoa, vaan siitä, että se tekee niistä mahdollisesti haavoittuvampia, Røseth sanoi Danwatchille.

Samoilla linjoilla on Britannian asevoimien tiedustelueversti evp Philip Ingram.

–Jos ymmärtää, miten sähköä johdetaan tai mistä vesi tulee, ja näkee, miten asiat on kytketty eri järjestelmiin, voi tunnistaa vahvuudet ja heikkouksia ja löytää heikon kohdan, johon hyökätä, Ingram sanoi.

Venäjällä on noin 900 toimintakuntoista ydinkärkeä. Noin 50 000 sotilaan vahvuiset ohjusjoukot on jaettu kolmeen armeijaan, kahteentoista divisioonaan ja yli 40 rykmenttiin.