Paljastus Kremlin sisäpiiristä: Vaalitulos meni överiksi, mutta Vladimir Putin uskoo kannatukseensa

Venäjän presidentinhallinnon ”poliittiset teknologit” päätyivät ylittämään alkuperäiset tavoitteensa viime viikon presidentinvaalissa. Diktaattori Vladimir Putin valittiin lumevaalissa jälleen uudelle kuusivuotiskaudelle Venäjän johtoon. Sen lopussa Putin olisi hallinnut maata yhtäjaksoisesti jo yli 30 vuotta.

Sisäpiirin lähteitä Moskovassa ja Venäjän alueilla jututtaneen ja Kremlin vaalisuunnitelmien asiakirjoja hankkineen Meduzan mukaan Vladimir Putinille oli alun perin suunniteltu tarkoin valmistellussa vaalinäytelmässä 80 prosentin äänisaalista. Äänestysaktiivisuus oli määrä saada 70 prosenttiin.

Esimerkiksi erästä Venäjän aluetta koskevassa Meduzan näkemässä suunnitelmassa tavoitteisiin oli tarkoitus yltää masinoimalla julkisen sektorin ja valtiota lähellä olevien yritysten työntekijät äänestämään Putinia.

Putinin aikana vaaleihin on aina perinteisesti kuulunut laajamittaista vilppiä, kuten arviolta useita miljoonia tekaistuja ääniä ja laajaa äänestäjien pelottelua ja muuta vaikuttamista. Todellinen oppositio on myös suljettu täysin pois vaaleista. Sen tilalla toimii Kremlin ohjaama niin sanottu systeeminen oppositio, jonka tarkoituksena on antaa kuvaa edes jonkinlaisesta demokratiasta.

Venäjän vaaliviranomaisten julkaisemien lukujen mukaan Vladimir Putin sai lopulta 87,3 prosenttia äänistä. Äänestysaktiivisuudeksi raportoitiin peräti 77,4 prosenttia. Molemmat ovat ennätyksiä Venäjällä ja lähentelevät Keski-Aasian autokraattien tyypillisiä vaalituloksia. Vastaavia numeroita ei ole nähty edes Valko-Venäjän Aljaksandr Lukashenkan laajasti vilpillisenä teatterina pidetyissä vaaleissa.

Suunnitelmista poikkeavan tuloksen takana oli viranomaislähteiden mukaan viime hetkellä tullut vaatimus nostaa istuvan presidentin äänimäärää. Vaaleja edeltävän kahden viikon aikana alueille kerrotaan alkaneen tulla vaatimuksia reilusti 80 prosenttia ylittävistä ääniosuuksista. Venäjän presidentinhallintoa lähellä oleva lähde sanoo presidentinhallinnon varajohtaja Sergei Kirijenkon halunneen ”näyttää presidentille todella isoja lukuja”.

Luvuille on toinenkin syy. Eräs viranomaislähde selittää tulosta alueiden välisellä kilpailulla.

– Ääntenlaskenta valmistuu Kaukoidässä muita aiemmin. Muut alueet haluavat sitten julkaista vielä parempia numeroita, hän selvittää.

Kaukoidästä tuli heti alkuun noin 85 prosentin kannatuslukuja Putinille. Vain perinteisesti ”protestialueena” presidentinhallinnossa pidetyssä Habarovskissa oltiin 80 prosentin pinnassa. Tämä on siis saattanut innostaa muita alueita tuottamaan nopeasti vielä hieman aiemmin kaavailtua korkeampia lukuja Putinille. Jopa perinteisesti hieman hankalana pidetyssä Moskovassa saatiin tuotettua Kremliä miellyttävä noin 85 prosentin kannatustulos.

Suunniteltua merkittävästi kovempia tuloksia ei nähdä Kremlissä ongelmana.

Kaksi presidentinhallintoa lähellä olevaa tahoa kertoo Sergei Kirijenkon olevan mielissään tuloksista. Kremlin taustavaikuttajan sanotaan soittaneen kiitoksensa vaalijärjestelyistä henkilökohtaisesti useimmille Venäjän aluejohtajista.

Vladimir Putinin kerrotaan taas uskovan vahvasti kansan tukeen.

– Ihan sama, mitä kukaan sanoo – ”he menivät liian pitkälle, vetivät överiksi” – ei voittamisesta rangaista. Pomo tykkää tästä. Hän näkee tämän aitona tukena. Kirijenko tietää, miten se [tulos] pitää hänelle esittää ja myydä. Tämä on pääasia, eräs Kremliä lähellä oleva lähde sanoo.

