Paljastavat kuvat: Venäjä näyttää saaneen uuden tappavan aseen

Ukrainan rintaman läheltä mediatietojen mukaan otetut kuvat vaikuttaisivat paljastavan Venäjän saaneen käyttöönsä uuden aseen.

Venäjän Kurskin alueelta väitetysti otetuissa kuvissa (alla) näytetään iranilaisvalmisteinen Mohajer-6-lennokki, joka on varustettu Qaem-5-täsmäpommeilla.

Asiaan ovat kiinnittäneet huomiota saksalainen Bild, BBC:n Venäjän toimitus ja Meduza.

Tv-ohjatun pommin kantama on iranilaislähteiden mukaan noin 40 kilometrin luokkaa. Se on otettu käyttöön vasta vuonna 2019.

Venäläisten tiedetään käyttäneen Mohajer-6-lennokkeja Ukrainassa jo pitkään tiedusteluroolissa. Tähän mennessä rintamalta ei ole kuitenkaan kerrottu, että lennokit olisivat operoineet aseistettuna. Pommeista X-palvelussa kertova Ukrainan sotaa seuraava Bildin toimittaja Julia Röpcke toteaakin pommitoimitusten kielivän siitä, että Iranin apu Venäjälle on noussut taas uudelle tasolle.

Erilaiset liitopommit ovat osoittautuneet varsin tehokkaiksi etulinjassa, missä Ukrainalla on pulaa ilmatorjunnasta.

— Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) May 26, 2024