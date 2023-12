Moskova listasi hurjat ehdot Ukrainalle – tutkija tyrmää koko keskustelun ”rauhasta”

Puolena ulkopoliittisen instituutin johtaja Sławomir Dębski tyrmää puheet Venäjän ja Ukrainan välisen sodan loppumisesta nyt esitetyillä rauhanehdoilla.

Venäjä toisti jälleen kerran rauhanehtonsa, joihin sisältyy muun muassa lännen tuen vetäminen pois Ukrainalta sekä ”uusien maantieteellisten realiteettien” hyväksyminen.

Lisäksi Venäjä vaatii Ukrainan demilitarisointia ja ”denatsifikaatiota”. Venäjä vaatii myös, että Ukraina takaa Venäjän kielen aseman Ukrainassa.

Dębski sanoo, että länsimaiden tulisi käsitellä asiaa ajatellen, kuinka Venäjän presidentti Vladimir Putin saataisiin hyväksymään rauha.

– Kaikkien Venäjän ja Ukrainan sodan lopettamista koskevien ehdotusten suurin heikkous on niiden perustana olevan analyysin heikko laatu. Siksi kuulemme paljon siitä, miten Ukrainaa voitaisiin painostaa tulitaukoon, mutta emme kuule, miten Venäjää voitaisiin kannustaa tulitaukoon. Samaan aikaan Putinin Venäjä haluaa ja tarvitsee tätä sotaa, Dębski kirjoittaa X:ssä.

Sodan lopettaminen ei Dębskin mukaan onnistu, ellei Putin laskelmoi sen olevan hänelle parempi sodan jatkamiseen verrattuna.

– Ukraina ei ole koskaan halunnut sitä. Taistelu pakotettiin Ukrainalle. Ainoa tapa lopettaa tämä sota on siis luoda tilanne, jossa sodan jatkaminen tulisi Putinille kalliimmaksi kuin sen lopettaminen. Kyllä. Se ei ole helppoa, mutta muuta keinoa ei ole.

The greatest weakness of all proposals to end the Russian-Ukrainian war is the poor quality of the analysis on which they are based. That's why we hear a lot about how to push Ukraine into a ceasefire, but we don't hear how to incentivize Russia to do that. Meanwhile, it is… https://t.co/PWwrfEKxsq

— Sławomir Dębski (@SlawomirDebski) December 10, 2023