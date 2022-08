Pakotteiden ulkopuolelle jäänyt pankki maksaa palkkaa sotilaille

Venäläisille sotilaille on maksettu palkkaa EU:n talouspakotteiden ulkopuolelle jääneen Gazprombankin kautta, kertoo Radio Free Europe.

Sen mukaan huomattava osa Ukrainaan lähetetyistä sotilaista ja turvallisuusjoukoista on saanut säännöllisen palkkansa Gazprombankin kautta.

Venäjän valtion kaasuyhtiön Gazpromin käyttämä pankki on Venäjän kolmanneksi suurin pankki Sberbankin ja VTB:n jälkeen.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on kehottanut EU:ta määräämään tiukimmat pakotteet kaikille venäläisille pankeille ilman poikkeuksia.

– Tämä koskee ennen kaikkea Gazprombankia, joka on yksi Venäjän federaation Euroopan vastaista politiikkaa rahoittavista päälompakoista, presidentti sanoi kesäkuussa.

Gazprombank on toistaiseksi jätetty pakotteiden ulkopuolelle, koska Euroopan maat maksavat sen kautta venäläisestä maakaasusta. Pakotteiden laajentamisen pelätään katkaisevan kaasun toimitukset kokonaan.

