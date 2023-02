Pakotteet purevat: Ladaan on saatavilla enää muutama väri

Venäjän autoteollisuuden kerrotaan kärsivän maalipulasta kansainvälisten pakotteiden seurauksena.

Venäläisen Vedomosti-lehden mukaan Lada-autoille on saatavilla enää kaksi tai kolme eri värivaihtoehtoa.

AvtoVAZ-yhtiö vakuuttaa ongelmien olevan väliaikaisia. Autoja on tällä hetkellä saatavilla vain valkoisena, mustana ja tummanvihreänä. Muita värejä voi mahdollisesti saada maaliskuusta lähtien.

Maalipulan ei odoteta vaikuttavan kysyntään, sillä suurin osa myydyistä autoista on ollut mustia tai valkoisia. AvtoVAZin edustaja kertoo olevansa kiitollinen teollisuus- ja kauppaministeriön tuesta ja vakuuttaa, ettei maalipula tule vaikuttamaan tuotantomääriin.

Venäläisten autonvalmistajien kerrottiin joutuneen vaikeuksiin jo viime keväänä ulkomailta tuotujen komponenttien puutteen vuoksi. Muun muassa ABS-jarrujen kaltaisista ominaisuuksista jouduttiin karsimaan. Venäläislehti kuvaili tuolloin uusia malleja ”brutaaleiksi autoiksi menneisyydestä”.

Sanctions against Russia have created an automotive paint shortage, so you can now only buy a Lada in black, white, or dark green https://t.co/b7R2ooNFiV

— max seddon (@maxseddon) January 30, 2023