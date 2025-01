Pako Moskovaan – KGB:n supermyyrä vakoili lännessä kolme vuosikymmentä

Aiemmin salaisten asiakirjojen julkaisu on paljastanut uusia tietoja Britannian suurimmasta vakoiluskandaalista. KGB:n myyränä toiminut Kim Philby ehti toimittaa tietoja Neuvostoliitolle kolmen vuosikymmenen ajan.

Times-lehden mukaan Neuvostoliiton tiedustelupalvelu värväsi hänet vuonna 1934 pian Cambridgen yliopistosta valmistumisen jälkeen. Hän liittyi sodan aikana ulkomaantiedustelu SIS:iin eli MI6:een ja kohosi nopeasti sen hierarkiassa. Agentti toimitti samalla kaiken käsiinsä saaman arkaluonteisen tiedon Moskovaan tuhoisin seurauksin.

Kim Philby paljastui viimein vuonna 1963 työskennellessään toimittajana Beirutissa. Hän joutui pakenemaan Moskovaan, jossa hän alkoholisoitui ja kuoli yksinäisenä 25 vuotta myöhemmin.

Vakoilu-uran yksityiskohdat sisältyvät sisäisen turvallisuuden MI5-tiedustelupalvelun asiakirjoihin, jotka Britannian kansallisarkisto on julkaissut. Philbyn paljastuminen on kuvattu muun muassa hiljattain julkaistussa A Spy Among Friends -draamassa, jota tähdittävät Damian Lewis ja Guy Pearce.

Kim Philby myönsi Beirutissa nauhoitetussa keskustelussa paljastaneensa KGB-upseeri Constantin Volkovin, joka yritti loikata Britanniaan vuonna 1945. KGB:n iskuryhmä otti kiinni Volkovin ja tämän vaimon. Heidät vietiin Neuvostoliittoon ja surmattiin.

Philby johti tuolloin Neuvostoliittoon kohdistunutta vastavakoilua MI6:ssa. Constantin Volkov oli ilmaantunut Istanbulissa Britannian konsulaattiin ja tarjonnut valtavaa määrää salaisia asiakirjoja. Hän pyysi vastineeksi 50 000 puntaa ja mahdollisuutta siirtyä asumaan Britanniaan.

Asiakirjoista paljastui yhdeksän neuvostoagenttia, jotka olivat onnistuneet soluttautumaan Britannian ulkoministeriöön ja MI6:een. Mukana oli myös Philby. Agentti ymmärsi olevansa lähellä paljastumista, joten hän lähetti varoituksen KGB:lle ja lensi itse Turkkiin. Hänen saavuttuaan Volkov oli vaimoineen jo kidnapattu, huumattu ja viety Bulgariaan.

Tiedot olisivat voineet muuttaa kylmän sodan kulkua. Materiaalissa oli mukana KGB:n vakoojien lisäksi kaikki heidän toimittamansa materiaali, lista jokaisesta KGB-upseerista Moskovassa, turvatalojen tietoja, koodeja ja jopa avaimet KGB:n päämajan arkistokaappeihin.

