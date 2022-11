Pakkovärvätyt valittavat videolla –”meidän univormumme varastettiin”

Joukko pakkovärvättyjä venäläisiä sotilaita Altain aluepiiristä valittaa, että heille on annettu liikekannallepanon yhteydessä huonolaatuisia univormuja.

Heidän mukaansa armeijan varustevarastoissa työskentelevät sotilashenkilöt ovat todennäköisesti varastaneet pakkovärvätyille alun perin tarkoitetut univormut, joita myydään nyt armeijatavaraan erikoistuneissa Voentorg-liikkeissä.

Venäläismedia Readovkanews on jakanut Telegramissa sotilaiden julkaiseman videon, jolla he osoittavat univormujensa puutteita. He eivät ole myöskään saaneet käytännössä minkäänlaista koulutusta lukuun ottamatta kiristysseiden käyttämistä.

Sotilaat kertovat, että he eivät ole saaneet harjoitella ollenkaan aseiden kanssa. Vapaaehtoiset veteraanit ovat auttaneet koulutuksessa, mutta käytössä on ollut vain keppejä. Puolet pakkovärvätyistä ei myöskään ole saanut korvauksia mobilisointikuluista.

Paikallisen Altapress-uutissivuston mukaan kaikki sotilashenkilöt ja vapaaehtoiset ovat saaneet 1 590 euron suuruisen korvauksen

Ukrainan sotaan äskettäin mobilisoidut joukot joutuvat ostamaan itse varusteensa, koska armeijan varustevarastoissa ei ole tarpeeksi univormuja, saappaita, suojaliivejä tai pimeänäkölaitteita. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Tämä johtuu varkauksista, joita sotilaat tekevät tukikohdissa kaikkialla maassa. Varkauksien määrän kuvaillaan olevan järkyttävällä tasolla.

Liikekannallepano paljasti Venäjän armeijan kyvyttömyyden tarjota edes perustason varusteita uusille asevelvollisille. Mobilisoitujen miesten perheet joutuivat ostamaan kaiken, kuten saappaat, kommandopipot, sukat, reput ja univormut sekä suojaliivit, ensiapupakkaukset ja pimeänäkölaitteet.

– Armeijassa on monia tapoja varastaa varusteita. Voit väärentää varastoluetteloita tai yksinkertaisesti kirjata pois tuotteita, jotka ovat tosiasiassa edelleen hyvässä kunnossa, sanoo nimettömänä esiintyvä asevoimien toimittaja ja entinen upseeri.

– Toinen melko suosittu taktiikka on siirtää syy ja vastuu komentoketjussa alaspäin. Tunsin erään henkilön, joka päätyi vankilaan tällä tavalla. Hän saapui yksikköömme, ja hänet määrättiin käsittelemään varastoluetteloita. Kun varasto tarkastettiin ja puutteita paljastui, hän joutui vankilaan.

Lukuisten mediatietojen ja sosiaalisessa mediassa kiertävien videoiden mukaan palvelukseen määrättyjen sotilaiden taistelutahto on erittäin alhainen, ja yhä useampi kieltäytyy taistelemasta Ukrainan rintamalla. Heidät lähetetään Ukrainaan ilman riittävää koulutusta, ja heiltä puuttuvat asianmukaiset tarvikkeet, ruoka-annokset, aseet ja muut varusteet. Myös johtamisen tason sanotaan olevan huonoa tai olematonta.

1/ A group of mobilised men from Altai Krai in Siberia complain that they have been given low-quality uniforms, while the uniforms they should have been given are being sold – having likely been stolen from depots by corrupt logistics troops – in a local Voentorg store. ⬇️ pic.twitter.com/0V3YU3UkMu

— [email protected] (@ChrisO_wiki) November 20, 2022