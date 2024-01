Pakkaskriisi jatkuu, uusia lämpöputkia hajonnut Venäjällä

Kylmän talvisään on kerrottu aiheuttaneen laajoja ongelmia eri puolilla Venäjää.

Lämpöputkien repeäminen on jättänyt viime viikkojen aikana jopa sadattuhannet ihmiset värjöttelemään jäätyneisiin koteihinsa 30 asteen pakkasessa. Lämmön- ja sähkönjakeluun sekä vesihuoltoon liittyviä ongelmia on ollut muun muassa Jaroslavlissa ja Siperiassa.

Sään aiheuttamien logististen vaikeuksien vuoksi siipikarjatuotteet ja kananmunat loppuivat aiemmin kokonaan kaupoista munu muassa Samaran, Tsheljabinskin ja Jekaterinburgin kaupungeissa.

Viranomaiset hajottivat Moskovan lähellä sijaitsevassa Podolskissa mielenilmauksen, jossa vaadittiin syyllisten rankaisemista ja lämmön nopeaa palauttamista. Sosiaalisessa mediassa on valitettu Gazprom-monopoliyhtiön kohtuuttomista voitoista.

Itsenäinen venäläismedia Astra kertoo kriisin ytimessä olevasta Klimovskin kaupunginosasta, jossa 20 000 ihmiseltä katkesi lämpö lomakauden alussa. Tilannetta ei ole ratkaistu paikallisviranomaisten lupauksista huolimatta.

Lämmitysputkissa havaittiin uusia vikoja viikonloppuna. Pormestarin mukaan lämpövoimala aloitti jälleen toimintansa, mutta tavanomaista heikommalla teholla.

"The pipes become dilapidated, and the money goes to the war," people from freezing Podolsk say.

The year 2024 in Moscow region started with a communal collapse – water and heat outages began there amid unprecedented frosts.

The epicenter is in Podolsk near Moscow – more… https://t.co/vw9vf1ig6A pic.twitter.com/em7s41gMH8

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 14, 2024