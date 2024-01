Koteihinsa jäätyvät venäläiset valittavat suoraan Kremlille, kaupan hyllyt tyhjenivät

Erittäin kylmä talvisää on aiheuttanut viime viikkojen aikana ongelmia eri puolilla Venäjää.

Siipikarjatuotteet ovat loppuneet kokonaan kaupoista Samaran, Tsheljabinskin ja Jekaterinburgin kaupungeista. News.ru-sivuston mukaan kauppaketjut ovat selittäneet toimitusvaikeuksia sään aiheuttamilla häiriöillä. Aiemmin kananmunien saatavuudessa oli suuria ongelmia.

Moskovan lähellä sijaitsevassa Podolskissa kymmenet tuhannet ihmiset ovat olleet viime päivinä ilman lämpöä. Paikallismedian mukaan taustalla on lämpöputken halkeaminen ammustehtaalla 4. tammikuuta. Tehtaan johdon väitetään paenneen paikalta.

Viranomaisten hidas reagointi ja puutteellinen tiedottaminen ovat herättäneet raivoa alueen asukkaissa. Agentstvo-median mukaan poliisi hajotti nopeasti mielenosoituksen, jossa oli vaadittu syyllisten rankaisemista.

Asukkaat ovat keränneet addressia sähköyhtiöiden ja Podolskin pormestarin saattamiseksi vastuuseen. Lämpötila on ajoittanut laskenut -30 asteeseen.

Venäläisillä Telegram-kanavilla on valitettu jäätävistä olosuhteista ja Gazprom-monopoliyhtiön kohtuuttomista voitoista. Tverin alueelta kotoisin olevat julkaisivat videon, jossa vedottiin suoraan presidentti Vladimir Putiniin tilanteen korjaamiseksi. Poliisi pidätti ainakin osan vetoomukseen osallistuneista.

Moscow Times -lehden mukaan lämmön- ja sähkönjakeluun sekä vesihuoltoon liittyviä ongelmia on ollut muun muassa Jaroslavlissa, Siperiassa sekä monilla muilla alueilla.

Russian Telegram channels are filled with complaints by villagers that they are freezing in their homes while energy monopoly Gazprom rakes in profits

● These residents of Novozavidovsky in the Tver region appealed to Putin directly. Some were later detained by police. pic.twitter.com/a3KGXMvF7j

— Jason Corcoran (@jason_corcoran) January 9, 2024