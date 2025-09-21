Painajainen etulinjassa: Droonit vaanivat kaikkia liikkeitä

Itäisen Ukrainan huoltoteistä on tullut liki yhtä vaarallisia kuin juoksuhaudoista.

Venäjän viime kuukausina käyttöönottama uudenlainen drooniteknologia on mahdollistanut teiden ja ajoneuvojen tuhoamisen jopa yli kahdenkymmenen kilometrin päästä rintamalinjasta.

Aiheesta kertoo Wall Street Journal.

Nämä uudet droonit on yhdistetty ohjaajiinsa kuituoptisilla kaapeleilla eikä niitä voi pysäyttää elektronisilla häirintälaitteilla.

– Joka kuukausi ongelma pahenee, sanoo ukrainalaisen 225. prikaatin vanhempi luutnantti. Venäläiset voivat hänen mukaansa lentää yhä kauemmas ja enenevissä määrin.

– He iskevät kaikkeen. He polttavat ihmisiä kuljettavia minibusseja. He polttavat tavallisia autoja, hän jatkaa.

Tiet ovat aiemmin olleet kohtalaisen turvallisia, mutta nyt iskut uhkaavat ukrainalaisten huoltokuljetuksia. Iskut pahentavat ukranailaisjoukkojen rintamalla kärsimää pulaa muun muassa ammuksista ja vedestä.

Ukrainalaisen tiedusteluyksikön kersantin mukaan viivästykset ovat nykyään jatkuvia. Ukrainalaisjoukkojen mukaan tarvikkeiden siirtäminen juoksuhautoihin ja niistä pois on yhä vaikeampaa.

– Joskus yksikkö odottaa ammuksia, jotka olisi pitänyt toimittaa jo edellisenä päivänä, ja sillä välin he eivät voi toimia täydellä teholla. Haavoittuneiden evakuointi on myös vaikeampaa, hän kertoo.

Huoltolinjoihin iskemällä Venäjä pyrkii eristämään ne Donetskissa sijaitsevat, Ukrainan hallinnoimat tukikohdat, joita sen ei ole onnistunut vallata kolme ja puoli vuotta kestäneen sodan aikana.

Ukrainalaisjoukot ovat sopeutuneet tilanteeseen asentamalla droonien torjuntaverkkoja huoltoreittien ylle. Lisäksi joukot kulkevat pääosin öisin ja ajavat pienempi ajoneuvoja kuorma-autojen sijaan.

Ukrainan 11. armeijakunnan everstiluutnantti Dmytro Zaporozhetsin mukaan iskut huoltoketjuihin olivat vielä vuosi sitten satunnaisia.

– Nyt kohtaamme järjestelmällisiä hyökkäysaaltoja, jotka kohdistuvat huoltoreitteihin, varastoihin, teihin kaupunkeihin sekä evakuointireitteihin, hän sanoo.