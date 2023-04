”Paikkaa voi muuttaa viime hetkellä” – näin Ukrainan vastahyökkäystä arvioidaan

Viime viikkoina sosiaalisessa mediassa on jaettu kymmeniä salaisiksi luokiteltuja asiakirjoja, jotka käsittelevät Ukrainan rintamatilannetta ja odotetun keväthyökkäyksen valmistelua.

Vuodettujen tietojen perusteella Ukrainan ilmapuolustuksen tilanne olisi erityisen huolestuttava. Yhdysvaltain tiedustelu varoittaa operaation johtavan mahdollisesti vain vaatimattomiin tuloksiin. Asiakirjat toisaalta osoittavat myös, että Venäjän asevoimien tilannetta ja suunnitelmia koskevat tiedot vuotavat laajasti länsimaisten tiedustelupalveluiden käsiin.

Washington Post -lehden mukaan Ukrainalla on haasteita uusien joukkojen kokoamisessa sekä ammus- ja kalustotilanteessa. Miehitettyjen alueiden vapauttaminen voi olla haastavaa, sillä Venäjä on rakentanut alueille useita puolustuslinjoja ja sijoittanut rintaman tuntumaan suuren määrän viime syksyn liikekannellepanossa koottuja reserviläisiä.

Tiedusteluarviossa varoitetaan Ukrainan asevoimien koulutus- ja ammuspuutteiden hidastavan etenemistä ja lisäävän hyökkäyksen aiheuttamia tappioita.

Tietojen uskotaan pohjautuvan signaalitiedusteluun ja ihmislähteisiin. Taustalla on keskustiedustelupalvelu CIA ja kansallisen turvallisuuden virasto NSA.

WP:n haastattelemat hallintolähteet sanovat Yhdysvaltain keskustelleen Ukrainan johtajien kanssa siitä, että tulevan operaation tavoitteet tulisi pitää realistisina. Eri hyökkäysvaihtoehtoja on lisäksi kartoitettu sotilasjohtajien harjoituksissa ja simulaatioissa. Erityisenä riskinä pidetään joukkojen liiallista hajauttamista ja huoltoyhteyksien heikkenemistä.

Etenemistä Asovanmerelle asti pidetään tällä hetkellä epätodennäköisenä, mutta pienikin läpimurto voisi uhata Venäjän huoltoyhteyksiä ”Krimin maasillalla”.

Ukrainalainen hallintolähde vakuuttaa, etteivät vuodetut asiakirjat uhkaa suunniteltua vastahyökkäystä. Hänen mukaansa tykistön ammuspulasta on tiedotettu avoimesti jo pidemmän aikaa.

– Kaikille on ollut selvää jo marraskuusta asti, että seuraava vastahyökkäys keskittyy etelään, ensin Melitopolin ja sitten Berdjanskin suuntaan. Mutta voimme muuttaa tarkempaa paikkaa vain viikkoa aiemmin, hallintolähde sanoo.

Labeled “top secret,” the bleak intelligence assessment of Ukraine’s planned spring counteroffensive warns of significant “force generation and sustainment shortfalls,” and likelihood that such an operation will result in only “modest territorial gains.”

https://t.co/wZOjoA3d7R

— Isabelle Khurshudyan (@ikhurshudyan) April 11, 2023