Päihtyneet sähköpotkulautailijat halutaan kuriin: Jopa 800 tapaturmaa vuodessa

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan sähköpotkulautojen ja moottorilla varustettujen polkupyörien kuljettamiseen 0,5 promillen rajaa. Tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry pitää ehdotusta erittäin kannatettavana, sillä merkittävässä osassa sähköpotkulautatapaturmia taustalla on kuljettajan päihtymys.

– Promilleraja antaa kuljettajalle selkeän viestin siitä, että päihtyneenä ei tule ajaa ja poliisille paremmat mahdollisuudet puuttua näihin tilanteisiin, sanoo EHYT ry:n toiminnanjohtaja Juha Mikkonen tiedotteessa.

Esitysluonnoksessa arvioidaan, että kiinteä promilleraja ja sen valvonta vähentäisi liikenteessä tapahtuvia onnettomuuksia merkittävästi. Ne vähentäisivät myös terveydenhuollon kuormitusta sekä tapaturmista aiheutuvia sairauslomia ja kustannuksia.

Liikenne- ja viestintäministeriön promillerajaselvityksen mukaan erikoissairaanhoidon päivystyksessä hoidetuista 1 600 sähköpotkulautatapaturmasta päihtyneiden osuus oli 45–50 prosenttia, mikä tarkoittaa noin 640–800 alkoholitapaturmaa vuosittain.

Hallituksen esitysluonnoksen keskeisiä lisäyksiä ovat muun muassa promillerajan asettaminen ja huumausaineiden nollatoleranssi kevyille sähköajoneuvoille ja moottorilla varustetuille polkupyörille. Jatkossa kuljettaja voidaan määrätä kokeeseen päihtymyksen toteamiseksi. Tarvittaessa kuljettajan ajo voidaan estää ja hänelle voidaan määrätä seuraamusmaksu.

Hallitus esittää myös sitä, että jatkossa sähköpotkulautojen tai polkupyörien vuokralle tarjoaminen edellyttäisi voimassa olevaa ja kunnan myöntämää mikroliikennelupaa. Se mahdollistaisi muun muassa nopeusrajoitukset ja käyttöaikoihin perustuvat rajaukset. Käyttöä voitaisiin tehokkaammin rajoittaa etenkin yöaikaan.

– Käyttöaikojen rajoittaminen on olennainen keino ehkäistä päihtyneenä ajamista, sillä suuri osa sähköpotkulautaonnettomuuksista tapahtuu yöllä ja kuljettaja on usein päihtynyt. Sähköpotkulautojen käyttäjiltä itseltään on myös jatkossa syytä edellyttää vastuullista liikennekäyttäytymistä turvallisuus huomioiden, Mikkonen huomauttaa.