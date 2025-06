Päihtymys ja virittäminen taustalla, kolmasosa kuolemista alle 21-vuotiailla

Ennen ajoon lähtöä on huolehdittava siitä, että ajokorttiluokka riittää kyseisen mönkijän kuljettamiseen.

Liikenneturva muistuttaa myös ajotaitojen kartuttamisesta harjoittelun kautta. Nuoret kuljettajat erottuvat niin kuolemaan johtaneissa traktorimönkijäonnettomuuksissa kuin muissa liikennevahingoissa.

Mönkijöitä on saatavilla moneen lähtöön. Tieliikenteeseen tarkoitetuista mönkijöistä traktorimönkijöiden suosio on kasvanut erityisesti nuorten kulkupelinä.

Maastomönkijä taas on maastoajoneuvo, jolla ei pääsääntöisesti saa ajaa tiellä. Tiellä ajaminen on sallittu esimerkiksi tien ylityksen kaltaisissa poikkeustilanteissa. Maastossa ajamiseen on oltava maanomistajan tai -haltijan lupa.

Liikenneturvan yhteyspäällikkö Petri Niska muistuttaa, että mönkijän tyypistä riippuu se, millä ajokortilla sitä saa ajaa. Eli ajo-oikeus voi edellyttää B-, T- tai AM-korttia. Alle 15-vuotias saa ajaa mönkijällä tiellä tai maastossa vain suljetulla alueella.

Tutut riskit toistuvat onnettomuuksien taustalla

Traktorimönkijällä tapahtuneissa onnettomuuksissa näkyvät myös nuoret kuljettajat. Vuosina 2013–2022 tapahtuneissa liikennevahingoissa aiheuttajana olleista traktorimönkijäkuljettajista suurin ikäryhmä on 15–17-vuotiaat. Kuolemaan johtaneissa traktorimönkijäonnettomuuksissa alle 21-vuotiaat muodostavat noin kolmasosan uhreista.

Onnettomuuksien taustariskeinä erottuu samoja asioita. Ne ovat päihtymys, kokemattomuus, riskihakuinen ajotyyli ja liian suuri tilannenopeus. Myös kypärän käyttämättömyys, väärät rengaspaineet ja nopeudenrajoittimen ohittaminen – eli ajoneuvon virittäminen – näkyvät.

– Iso osa traktorimönkijöiden kuljettajista on nuoria. Ja kun puhutaan alaikäisistä lapsista tai nuorista, painottuu silloin vanhempien vastuu. Ensinnäkin on oltava varma siitä, että nuori saa ajokortillaan ajaa joko hankittua mönkijää tai lainapeliä, Niska sanoo.

– Toisekseen on oltava varma myös siitä, että osaaminen riittää mönkijän kuljettamiseen ja liikenteessä ajamiseen. Uunituore kortti povarissa ei tarkoita sitä, että nuori on valmis vilkastahtiseen kaupunkiliikenteeseen, osaa hallita mönkijän tyyppistä ajoneuvoa tai ymmärtää sitä, mitkä riskit virittämisessä tai muussa pelleilyssä piilevät, Niska korostaa.