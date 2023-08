Paavi kehotti venäläisiä puolustamaan tsaarien perintöä

Paavi Franciscus on joutunut arvostelun kohteeksi sen jälkeen, kun hän käski nuoria venäläisiä ”puolustamaan tsaarien perintöä”. Asiasta kirjoittaa ukrainalainen Kyiv Independent.

Lausunnossaan katolisen kirkon johtaja oli kehottanut nuoria venäläisiä katolisia puolustamaan perintöään ”suuren Venäjän perillisinä” ja vetosi samalla tsaarien Pietari I Suuren ja Katariina II Suuren perintöön.

Ukrainan ulkoministeriön tiedottaja Oleg Nikolenko on kommentoinut paavin lausuntoa toteamalla, että Kremlin propaganda luo täysin samanlaista narratiivia, joilla se oikeuttaa Venäjän imperialistisen politiikan ja hyökkäyksensä Ukrainaan.

