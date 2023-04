Pääsiäisliikenne vilkkaimmillaan tänään

Fintrafficin mukaan pääsiäisen vilkasliikenteisimpien päivien ennakoidaan olevan perinteiseen tapaansa kiirastorstai (6.4.) sekä toinen pääsiäispäivä (10.4.).

Menoliikenne on vilkkaimmillaan kiirastorstaina kello 13–19. Liikennettä on runsaasti myös pitkäperjantaina kello 9–14 välisenä aikana, pohjoisessa vielä myöhemminkin.

Ajoittaista jonoutumista saattaa esiintyä etenkin pääkaupunkiseudun ulosmenoteillä sekä valtateillä 4 ja 5 aina Jyväskylän ja Mikkelin korkeuksille saakka.

Paluuliikenne alkaa kasvaa jo sunnuntai-iltapäivän ja -illan aikana 9.4, paluuliikennehuipun sijoittuessa maanantaille 10.4. kello 12 ja 20 välille. Jonoutumisiin onkin syytä varautua etenkin Etelä-Suomen teillä.

– Pääsiäisenä on hyvä muistaa, että liikennettä on maanteillä perinteisesti selkeästi enemmän kuin esimerkiksi hiihtolomien aikaan, jotka porrastuvat useille viikoille. Liikenteen ajoittaisiin jonoutumisiin onkin syytä varautua etenkin liikenteellisesti vilkkaimpien tuntien aikana, kertoo Fintrafficin tieliikenteenohjauksesta liikennekeskuspäällikkö Kari Tarkki.

Rattiin levänneenä

Turvallinen liikenne tehdään pääsiäisenäkin yhteispelillä. Ennakointi on avainasemassa, jotta liikenne sujuu ongelmitta: Huollettu auto, ajamiseen keskittynyt kuski sekä ennen kaikkea keli- ja liikennetilanteen edellyttämä joustava ja toiset huomioiva ajotapa kantaa pitkälle.

– Lähde matkaan vain hyvin levänneenä ja varaa ajomatkaan runsaasti aikaa, jolloin hermostuminen muihin tienkäyttäjiin maantiellä on epätodennäköisempää ja turhat ja vaaralliset ohitukset jäävät pois. Tarkasta, että tuulilasinpesunestettä on säiliössä riittävästi, rengaspaineet ovat kunnossa ja alla ovat keliin sopivat renkaat. Riittävä turvaväli edellä ajavaan antaa pelivaraa yllättäviin jarrutuksiin, vaikkapa eläimen rynnätessä tielle, summaa poliisitarkastaja Heikki Kallio.

Myös Liikenneturva alleviivaa kuljettajan vireystilan merkitystä. Väsymyksen merkit kannattaa ottaa pääsiäisliikenteessä vakavasti, ja ratin taakse on syytä asettautua vain mieli virkeänä.

Älä anna kevätkelien yllättää

Traficom nostaa tänä pääsiäisenä esille oikeiden rengasvalintojen merkitystä sekä muistuttaa lisäksi auton oikeaoppisen pakkaamisen tärkeydestä.

– Pääsiäisenä moni matkaa autolla pitkiäkin matkoja. Suomessa voi lähtöpaikassa olla jo keväinen keli, mutta määränpäässä on vielä täysi talvi. Tärkeää onkin valita matkalle renkaat kelien mukaan, jotta kevät ja sen nopeastikin vaihtelevat ajokelit eivät pääse yllättämään, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin johtava asiantuntija Inkeri Parkkari sanoo.

– Monella on mukana myös paljon matkatavaraa ja auton pakkaamiseen kannattaa varata aikaa. Muistisääntönä on, että autossa turvallisin paikka tavaroille on takakontti, ja painavimmat tavarat kuuluu pakata aina alimmaksi.

Säätiedot ja voimassa olevat varoitukset voit tarkistaa Ilmatieteenlaitos.fi -sivuilta. Liikenteen ruuhkat, liikennetiedotteet ja muut liikenteen reaaliaikaiset tiedot löydät Fintrafficin Liikennetilanne-palvelusta, joka on saatavissa myös mobiilisti.

Hätäkeskuslaitokselta muistutetaan onnettomuuspaikalle pysähtymisen merkityksestä. Kun hätäilmoitus tehdään suoraan onnettomuuspaikalta, välittyy hätäkeskukselle tarkka sijainti ja oikeat tiedot tilanteesta. Näin paikalle voidaan hälyttää tarkoituksenmukaisin apu ja antaa henkeä pelastavia ohjeita.

Lomailijan kannattaa myös ladata ja ottaa käyttöön 112 Suomi -mobiilisovellus puhelimeensa hätä- ja ongelmatilanteiden varalle. Sovelluksen kautta saa yhteyden esimerkiksi Tienkäyttäjän linjalle, jonne ilmoitetaan maanteiltä akuutit ongelmat, joista on vaaraa liikenteelle.

– 112 Suomi -sovelluksen kautta saa lisäksi tieliikenteen häiriötiedotteet sekä mahdolliset vaaratiedotteet sijaintinsa mukaan, kertoo suunnittelupäällikkö Tommi Hopearuoho Hätäkeskuslaitokselta.