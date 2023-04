Pääsiäisen liikenteeseen vain talvirenkailla

Kun lumien sulettua renkaanvaihdon aika lopulta koittaa, on kesärenkaan urasyvyys ja kunto käytävä tarkasti läpi. Hyvä kesärengas on turvallinen ajaa vielä syksylläkin, sanoo Autonrengasliitto.

Kun renkaiden vaihtokausi lähestyy, on lain sijaan katsottava ensisijaisesti kelejä. Tieliikennelain mukaan talvirenkaita on käytettävä kelin vaatiessa maaliskuun loppuun saakka.

– Mutta kun keli niin vaatii, talvirenkaita saa ja ennen kaikkea pitää käyttää myös maaliskuun jälkeen, Autonrengasliiton puheenjohtaja Jarmo Nuora muistuttaa.

Kevät on edennyt hitaasti. Päivällä penkereet ja tienpinnat sulavat. Kun yöllä taas pakastaa, etenkin varjopaikoissa voi aamuisin olla liukasta. Pääsiäisen hiihtoreissuilla tarvitaankin pitoa paitsi sukselta myös renkaalta.

– Pohjoiseen matkaavien on syytä pitää talvirenkaat auton alla vielä pitkän aikaa. Vaikka päätiet olisivatkin jo sulat, sivuteillä on talviset kelit alueesta riippuen vielä vapulle asti tai jopa kauemminkin.”

Tieliikennelain mukaan on kuljettajan vastuulla varmistua siitä, että auton renkaat sopivat vallitseviin olosuhteisiin.

Tarkasta kesärenkaan kunto ennen vaihtoa

Keväiset kelit alkavat näkyä rengasliikkeissä säätilaa mukaillen etelästä pohjoiseen.

– Noin yleisesti sanottuna kesärenkaiden vaihtokausi alkaa viimeistään pääsiäisen jälkeen ja jatkuu aina toukokuun puolelle saakka, Nuora toteaa.

Ennen vaihtoa kesärenkaiden kunto on aina käytävä läpi. Lain mukaan kesärenkaalta vaaditaan vähintään 1,6 mm urasyvyys, jolloin rengas on jo ajettu loppuun.

Ehdotonta ”sakkorajaa” tärkeämpi mittari Nuoran mukaan on niin sanottu neljän millimetrin turvaraja. Sitä matalammilla urilla on noudatettava jo suurta varovaisuutta. Matalat urat eivät enää ohjaa vettä tehokkaasti renkaan ja tien välistä pois.

– Helpoin tapa tarkastaa urasyvyys on kaivaa kahden euron kolikko esiin ja asettaa se uraan. Kolikon hopeareunus on noin neljä millimetriä leveä. Jos hopeaa jää näkyviin, on syytä harkita renkaiden uusimista.

Samalla jokainen rengas on hyvä käydä läpi silmämääräisesti. Vaurioiden ohessa on etsittävä merkkejä epätasaisesta kulumisesta. Sellainen on aina merkki jostain vakavammasta viasta auton ohjausjärjestelmässä.

– Jos huomaat renkaissa epätasaista kulumista, etkä ole aivan varma sen syystä, voit käydä näyttämässä sitä lähimmässä asiantuntevassa rengasliikkeessä.

Iän kovettama rengas on sateella vaarallinen

Tyypillisesti rengassarja kestää ajoa noin 30 000 kilometriä eli kahdesta kolmeen rengaskautta, joskin alusta ja ajotapa vaikuttavat asiaan paljon. Vähän ajavalla renkaat voivat urasyvyyden näkökulmasta siis kestää useammankin vuoden.

– Oikein varastoituna pimeässä ja lämpimässä tilassa rengas säilyttääkin ominaisuutensa normaalin käyttöajan puitteissa hyvin.

Hyväkään rengas ei tosin säily ikuisesti. Ajan saatossa rengasmateriaali kovettuu ja menettää pito-ominaisuuksiaan. Etenkin viileämmillä kevät- ja syyskeleillä vanha rengas saattaa olla arvaamattoman liukas märällä tienpinnalla.

Renkaan käyttöiäksi suositellaan enintään kuutta vuotta. Yli kymmenen vuotta vanhat renkaat on turvallisinta poistaa käytöstä ja antaa ne veloituksetta kierrätykseen uusioraaka-aineiden materiaaliksi.