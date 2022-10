Pääministeri Ylellä: Arvonnousuvero pitää toteuttaa

Ensi vaalikaudelle ennakoidaan päätöksiä valtion tulojen ja menojen tasapainottamiseksi. Myös SDP on todennut, että seuraavalla hallituskaudella on edessä sopeutustoimia.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) ei halunnut sunnuntai-iltapäivän Ylen pääministerin haastattelutunnilla kommentoida, mihin hän tai SDP kohdistaisi menoleikkaukset seuraavalla hallituskaudella.

– Tämä on kysymys, jota puolue omaa vaaliohjelmansa varten valmistelee paraikaa ja meillä puolueessa tietenkin niin puolueen työryhmät kuin eduskuntaryhmä ja puoluehallitus tulevat käymään tätä kokonaisuutta läpi, hän sanoi Ylellä.

Marinin mukaan SDP:n talouslinja rakentuu kolmen kokonaisuuden varaan: talouskasvun hakeminen, johon kuuluu työllisyyden ja tuottavuuden parantaminen, rakenteelliset uudistukset sekä sopeutustoimet.

– Niitäkin [sopeutustoimia] varmasti tarvitaan ja siellä pitää katsoa sekä menosopeutusta eli näitä niin sanottuja leikkauksia ja mistä niitä on järkevää tehdä, mutta kyllä me voimme tietenkin katsoa myös niitä kohteita, joita voidaan ottaa.

Marin puhui haastattelussa tulosopeutuksesta.

– SDP:n lähtökohta on ollut se, että tukitaan mieluummin näitä porsaanreikiä ja sitten voidaan pitää verokannat mahdollisimman matalalla tai niitä jopa laskea. SDP on julkistanut jo aikaisemmin oman veropoliittisen ohjelmansa ja sitäkin tietenkin tulemme tarkastelemaan mistä me voisimme niitä veroeuroja saada lisää.

Yhdeksi esimerkiksi aukosta verotuksessa Marin mainitsee arvonnousuveron puutteen. Marin sanoo, että niin sanottu maastapoistumisvero aiotaan toteuttaa vielä nykyisen hallituskauden aikana.

Marin sanoi, että arvonnousuverosta on hallituksesssa yhdessä sovittu. Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) on kuitenkin sanonut, että valmisteilla olevasta verosta pitäisi luopua.

– Me olemme tästä arvonnousuverosta sopineet ja kyllä se pitää toteuttaa. Jos sitten lähdetään siitä, että ei pidetä niistä päätöksistä kiinni, mitä vaikka budjettiriihessä on tehty, niin sittenhän kaikki asiat ovat avoinna.