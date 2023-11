Pääministeri: Velka on nuorten tulevaisuuden kurjistamista

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan ”tässä salissa tehdään päätöksiä, joilla rakennetaan maailmaa nuorille”. Orpo korosti päätöksentekijöiden vastuulla olevan, että tulevien sukupolvien kannalta haetaan parhaita ratkaisuja.

– Hallitus lähtee siitä, että yhteiskuntaa ei rakenneta vain tämän päivän tarpeita ajatelleen. Suomi on pahasti velkaantunut. Velka on tämän päivän lasten ja nuorten tulevaisuuden kurjistamista, Orpo sanoi vastauksessaan SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton välikysymykseen koskien nuorten tulevaisuutta eduskunnan täysistunnossa tiistaina.

Orpon mukaan hallitus tekee ”välttämättömät korjausliikkeet” ja vie talouden kestävälle uralle.

– Teemme sen siksi, että Suomi voi tarjota tulevaisuudessakin laadukasta varhaiskasvatusta, koulutusta ja muita ihmisille tärkeitä palveluja. Teemme sen siksi, että meillä olisi entistä paremmat mahdollisuudet huolehtia siitä, että Suomi on turvallinen ja suomalaiset turvassa.

Orpon mukaan hallitus ei halua siirtää laskua nuorten maksettavaksi. Samalla hän korosti, ettei Suomen talous lähde kasvuun yksin menoja vähentämällä.

– Vaikeassa taloustilanteessa meidän arvovalintamme on, että panostamme koulutukseen, osaamiseen ja tutkimukseen. Vahvistamme perusopetuksen rahoitusta yhteensä 200 miljoonalla eurolla.

– Helpotamme nuorten pääsyä korkeakoulutukseen. Lisäämme välittömästi rahoitusta uusiin aloituspaikkoihin ja suuntaamme yhä suuremman osan paikoista ensimmäistä tutkintoaan suorittaville.

– Vaikka opintotuen indeksikorotus jäädytetään ja asumistukeen tehdään muutoksia, opiskelijan kokonaistuen määrä kasvaa opintolainan valtiontakauksen korottamisen myötä. Hallitus tekee myös opintotuen kokonaisuudistuksen. Huolehdimme, että opintotukeen on mahdollista yhdistää myös osa-aikainen työnteko.

Pääministeri korosti, että nuorisotyöttömyys on yksi merkittävistä syistä syrjäytymisen taustalla. Uusia työpaikkoja ei synny ilman työnantajia, jotka uskaltavat ja joiden kannattaa työllistää.

– Madallamme palkkaamisen kynnystä lukuisilla eri tavoilla. Helpotamme määräaikaisten työsopimusten solmimista. Tarkoituksena on auttaa erityisesti nuoria löytämään ensimmäisiä työpaikkoja ja pääsemään kiinni oman alan töihin.

– Emme anna määräaikaisten työsuhteiden perusteettoman ketjuttamisen lisääntyä. Väitteet nuorten ajautumisesta pysyvään pätkätyöläisyyteen ovat pelkkää pelottelua. Hallitus haluaa vähentää nuorisotyöttömyyttä joustavoittamalla työmarkkinoita.

Orpon mukaan ”välikysymyksen rivien välistä tihkuu tavoite saada hallitus perääntymään kaikista työmarkkinauudistuksista”.

– Emme me peräänny, koska silloin rikkoisimme lupauksemme nuorille. Meidän tavoitteemme on, että työtä ja hyvinvointia on myös huomenna. Nuorten on syytä vaatia myös oppositiota esittämään uskottavia keinoja työllisyyden parantamiseksi.

”Tämän äärelle on pysähdyttävä”

Pääministeri viittasi vastauksessaan tutkimuksiin, joiden mukaan suurin osa nuorista voi hyvin. Vuoden 2022 nuorisobarometrin mukaan aiempaa harvempi kokee turvattomuutta omassa arjessaan ja tyytyväisyys elämään on kasvussa koronan jälkeen.

– Samaan aikaan osalla nuorista pahoinvointi ja mielenterveysongelmat ovat kuitenkin lisääntyneet. Tämän äärelle meidän on pysähdyttävä. Mitä voimme tehdä, jotta mielenterveysongelmat eivät määrittäisi koko loppuelämän kulkua?

– Tällä kaudella viemme terapiatakuun maaliin. Lain valmistelu on aloitettu ja se tulee voimaan vuoden 2025 alusta. Turvaamme lasten ja nuorten pääsyn perustason palveluissa lyhytpsykoterapiaan tai muihin psykososiaalisiin hoitoihin. Tämä ei ratkaise kaikkia ongelmia, mutta päätös on valtavan tärkeä ja se olisi pitänyt tehdä jo kauan sitten.

Orpo totesi hallituken myös panostavan harrastamisen Suomen malliin 14,5 miljoona euroa lukuvuosittain.

– Sen kautta tuemme jokaisen lapsen ja nuoren mahdollisuus mielekkääseen harrastamiseen. Lasten ja nuorten liikkumisen lisääminen on keskeinen tavoite myös Suomi liikkeelle –ohjelmassa. Panostamme kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävään nuorisotyöhön, sillä se on juuri sellaista ennaltaehkäisevää työtä, jota tarvitsemme.

Pääministeri korosti lopuksi nuorten tarvitsevan välittäviä aikuisia. Ennen kaikkea kotona, mutta myös koko yhteiskunnassa.

– Meidän kaikkien aikuisten vastuulla on varmistaa, että yksikään nuori ei jää ihan yksin.