Pääministeri: Autamme Ukrainaa niin kauan kuin ukrainalaiset tarvitsevat

Pääministeri Sanna Marinin lauantaiaamuna julkaistun uudenvuoden tervehdyksen mukaan Suomi ja Euroopan unioni ovat vastanneet Venäjän aloittamaan hyökkäyssotaan yhtenäisesti.

– Suomi ja laaja kansainvälinen yhteisö tuomitsivat Venäjän laittoman hyökkäyksen Ukrainaan välittömästi. Euroopan unioni oli vastauksessaan yhtenäinen, luja ja ensitoimistaan lähtien ripeä.

Pääministerin mukaan maailma, jossa epädemokraattiset suurvallat alistavat muita valtioita YK:n peruskirjasta ja kärsimyksestä välittämättä on jätettävä lopullisesti taakse. Suomen ja kansainvälisen yhteisön huomio on jatkossakin oltava Ukrainan auttamisessa.

– Autamme niin kauan kuin ukrainalaiset tarvitsevat.

Tähän asti Suomi on auttanut Ukrainaa vastaanottamalla ukrainalaisia pakolaisia ja välittämällä humanitaarista apua. Ukrainaan on toimitettu suojavarusteita ja puolustustarvikkeita mukaan lukien raskaita aseita. Lisäksi Suomi on osallistunut vahvasti EU:n kautta annettavaan tukeen ja ollut vaikuttamassa sen sisältöön.

Venäjän hyökkäyssota on vaikuttanut Suomessa kansalaisten ja yritysten arkeen, jotka ovat kärsineet energiakriisin seurauksista, kuten korkeista sähkön hinnoista ja poikkeuksellisen korkeasta inflaatiosta. Pääministerin mukaan kohtuuttomiin tilanteisiin ajautuneet kansalaiset tulevat saamaan apua.

– Helppoja ratkaisuja vaikeaan ongelmaan ei ole, mutta on selvää, että valtion on tultava kansalaisten tueksi kipeimpiin tilanteisiin. Siksi hallitus on pyrkinyt lievittämään energian hinnan kohtuuttomia vaikutuksia suomalaisille kotitalouksille.

Euroopan ja Suomen muuttuneen turvallisuustilanteen myötä Suomi päätyi hakemaan Nato-jäsenyyttä, jonka hakeminen yhdessä Ruotsin kanssa oli pääministerin mukaan johdonmukainen ratkaisu. Marinin mukaan Nato-jäsenyys vahvistaa Suomen roolia osana tiivistyvää euroatlanttista yhteisöä, jonka jokaisen jäsenen turvallisuus on myös osa omaa turvallisuuttamme.

Pääministeri korostaa, että päätös Natoon liittymisestä on tehty vahvan kansalaisten tuen ja parlamentaarisen yksituumaisuuden vahvistamana.

– Ratkaisullamme osoitimme rohkeutta ja sitä suomalaista sisua. Olemme puolustaneet yhdessä arvojamme ja tehneet tarvittavat ratkaisut omista lähtökohdistamme käsin. Toivon, että osaamme kansakuntana olla tästä ylpeitä.

Uudenvuoden tervehdys on luettavissa kokonaisuudessaan tästä linkistä.