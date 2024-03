Pääministeri Alexander Stubbille: Läntisten arvojen puolustajia tarvitaan enemmän kuin koskaan

Pääministeri Petteri Orpo puhui tasavallan presidentti Alexander Stubbin virkaanastujaisissa ja toivotti valtioneuvoston ja virkakunnan puolesta lämpimät onnittelut.

– Tasavallan presidentti johtaa Suomen ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Haluan ilmaista valtioneuvoston tahdon tiiviiseen yhteistyöhön teidän kanssanne, Orpo sanoi.

Hän jatkoi, että Stubb aloittaa epävarmuuden ajassa, jossa Ukraina tarvitsee tukeamme.

– Te olette aina ollut läntisten arvojen puolustaja, ja nyt ne arvot ovat koetuksella. Puolustajia tarvitaan enemmän kuin koskaan.

– Suurvallat hakevat asemiaan uudelleen. Itärajamme on suljettu Venäjän vaikuttamistoiminnan seurauksena. Kansankuntana ja Eurooppana olemme isojen kysymysten äärellä. Uskon, että aiemmissa tehtävissänne hankkimanne kokemus ja näkemys antavat teille erinomaiset edellytykset huolehtia kaikista perustuslain mukaisista tasavallan presidentin tehtävistä, Orpo sanoi.

Hän sanoi uskovansa, että kielitaitoinen ja hyvin verkostoitunut Stubb tulee vahvistamaan Suomen kansainvälistä asemaa entisestään.

– Muun muassa roolinne kansainvälisessä rauhanvälitystyössä CMI:ssä on avannut teille globaalia näkökulmaa.

– Suomena meillä on edessämme vaikeat ajat. Joudumme tekemään kipeitä ratkaisuja, jotta saamme turvattua myös seuraaville sukupolville suomalaisen hyvinvoinnin: laadukkaan koulutuksen, toimivat terveyspalvelut ja hoivan sitä tarvitseville. Samalla tehtävämme on lisätä luottamusta ja tulevaisuudenuskoa siihen, että edessäpäin on valoisampaa.

Orpon mukaan Suomi ja suomalaiset ovat aina pärjänneet, vaikeissakin paikoissa, ja niin me pärjäämme nytkin.

– Olette sanonut, että haluatte olla suomalaisia yhdistävä tekijä. Yhdistävien tekijöiden löytäminen ja vaaliminen ovat tärkeitä tehtäviä ajassa, jossa kovinta ääntä pitävät usein ääripäät. Olette jo osoittanut, että teillä on kykyä kuunnella, kiittää ja keskustella toista kunnioittaen. Uskon, että tätä myönteistä voimaa osaatte käyttää taiten tehtävässänne tästä eteenpäin.

