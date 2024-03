Britannian ja Ruotsin kuninkaat onnittelevat uutta presidenttiä

Britannian kuningas Charles III and Ruotsin kuningas Kaarle XVI Kustaa ovat välittäneet vaimoineen onnittelunsa Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubbille.

Kuningas Charles sanoo olevansa vakuuttunut siitä, että tuore presidentti tekee kaikkensa ajankohtaisten kansainvälisten haasteiden ratkaisemiseksi. Hän mainitsee euroatlanttisen turvallisuuden vahvistamisen ja ilmastonmuutoksen torjunnan.

– Olen suuresti ilahtunut siitä, että teillä on henkilökohtainen suhde Britanniaan. Toivon, että presidenttikautenne aikana maidemme jo nyt läheiset suhteet tiivistyvät entisestään, Charles toteaa.

Kaarle Kustaa ilmaisee omat ja Ruotsin kansan sydämelliset onnittelut tuoreelle presidentille.

– Kansojemme välillä on vahva yhteenkuuluvuuden tunne, ja maidemme historialliset yhteydet ovat moninaiset, kuningas sanoo.

Presidentti Alexander Stubb kutsutaan puolisoineen valtiovierailulle Ruotsiin 23.–24. huhtikuuta.

– Vierailunne antaa mahdollisuuden syventää maidemme yhteistyötä kahdenvälisesti sekä alueellisissa ja kansainvälisissä järjestöissä, Kaarle Kustaa sanoo.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb: Edessämme on uusi aikakausi (VU 1.3.2024)

A message from His Majesty The King to the new President of Finland, @alexstubb 🇬🇧🇫🇮@RoyalFamily #UKandFinland pic.twitter.com/6SIYaKN172

— UK in Finland 🇬🇧🇫🇮 (@ukinfinland) March 1, 2024