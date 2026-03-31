Pääkaupunkiseudun yritykset: Pahin voi olla jo takana

Yritykset Helsingin seudulla arvioivat seuraavan kolmen kuukauden suhdannenäkymät yhä heikoiksi. Arviot käyvät ilmi Helsingin seudun kauppakamarin suhdannepulssista. Yritysten näkemykset liikevaihdosta, kannattavuudesta ja työllisyydestä ovat samalla tasolla kuin joulukuussa.

Vastaajista 69 prosenttia katsoo, että eniten yrityksen näkymiä heikentää kotimainen kysyntä. Seuraavaksi eniten näkymiin vaikuttavat kansainvälisen politiikan ja turvallisuustilanteen epävarmuus (46 prosenttia) ja kustannustaso yleensä (36 prosenttia).

– Toimitusjohtajien vastauksissa näkyvät markkinan varovaisuus, asiakkaiden lykkäämät osto- ja investointipäätökset sekä asuntorakentamisen alakulo. Rakentaminen ja kuljetus- ja varastointitoimialat ovat edelleen haastavassa tilanteessa, mutta b2b-puolella näkyy varovaisia myönteisiä merkkejä. Tarjouskyselyitä on paikoin enemmän, ja teollisuudessa, liike-elämän palveluissa sekä informaatio- ja viestintäalalla näkymät ovat muuta kenttää toiveikkaampia, sanoo Helsingin seudun kauppakamarin vaikuttamistyön johtaja Markku Lahtinen tiedotteessa.

Positiivista on se, että joillakin toimialoilla tarjouskyselyt ovat lisääntyneet, ja osa yrityksistä arvioi pahimman pudotuksen jääneen taakse. Vaikka rakentaminen jatkuu selvästi heikkona, liike-elämän palveluissa ja informaatio- ja viestintäalalla näkyy muuta kenttää valoisampia näkymiä. Myös viennissä ja osassa b2b-aloja on havaittavissa varovaisia piristymisen merkkejä.

– Julkisia investointeja kannattaa toteuttaa rohkeasti silloin, kun yksityinen kysyntä on heikkoa. Tässä Helsingin seudun kaupungit ovat toimineet esimerkillisesti. Samalla tarvitaan yleistä ilmapiiriä, joka kannustaa kuluttamaan, investoimaan, uudistumaan ja palkkaamaan. Yritykset voivat omilla päätöksillään vahvistaa luottamusta esimerkiksi palkkaamalla nuoria ja vastavalmistuneita kesätöihin mahdollisimman paljon. Talouden suunnan kannalta myös psykologialla on suuri merkitys: kun epävarmuus pitkittyy, päätöksiä lykätään, Lahtinen sanoo.

Helsingin seudun kauppakamari selvitti alueen yritysten näkymiä kolme kuukautta eteenpäin. Kysytyt osa-alueet ovat liikevaihto, kannattavuus, työllisyys ja suhdannenäkymät.

Suhdannepulssi-kyselyyn vastasi 378 Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyritysten toimitusjohtajaa. Kysely tehtiin 18.–25. maaliskuuta 2026. Helsingin seudun kauppakamarilla on yli 7 000 jäsentä. Helsingin seudun kauppakamarin toiminta-alue kattaa 21 kuntaa Uudenmaan alueella.

Helsingin seudun kauppakamarin suhdannepulssi toteutetaan kolme kertaa vuodessa. Seuraava suhdannepulssi julkaistaan elokuussa 2026.