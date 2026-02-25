Pääkaupunkiseudun kirjastot vaihtavat järjestelmää, hinta 3,6 miljoonaa euroa

Pääkaupunkiseudun kirjastojen eli Helmet-kirjastojen järjestelmä muuttuu.
Uuden järjestelmän toimittaja on Systematic Oy Finland. Uuden kirjastojärjestelmän arvonlisäveroton kokonaishankintahinta on yli 3,6 miljoonaa euroa. Järjestelmän varatoimittajaksi valittiin Axiell Finland Oy.
Päätöksen uuden kirjastojärjestelmän toimittajasta tekivät yhdessä Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit.
Tiedotteen mukaan järjestelmän toimittaja valittiin kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella. Kaupungit katsovat, että kokonaistaloudellisesti edullisin on myös hinta-laatusuhteeltaan paras tarjous. Vertailuperusteina olivat hinta, jonka painoarvo oli 20 pistettä, sekä laadulliset tekijät, joiden painoarvo oli 80 pistettä.
Kirjastojärjestelmän vaihto voi tuoda uusia ominaisuuksia myös asiakkaiden käyttämään Helmet-verkkokirjastoon, kuten esimerkiksi asiakkaaksi rekisteröityminen vahvalla tunnistautumisella ja osoitetietojen ajantasainen päivittyminen väestötietojärjestelmästä.
Helmet on pääkaupunkiseudun kirjastojen yhteenliittymä, johon kuuluvat Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit. Kirjastojärjestelmää käyttävät kaikki Helmet-kaupunkien kaupunginkirjastot, ja se kattaa noin 80 kirjastotoimipistettä. Kirjastojärjestelmä on kirjaston henkilökunnan käyttämä taustajärjestelmä.
Kirjastojärjestelmähankinta on osa laajempaa kirjastojen digitaalisten palveluiden uudistamishanketta, jonka aikana on jo uusittu asiakkaiden käyttämä Helmet.fi-verkkokirjasto ja yhtenäistetty Helmet-kirjastojen aineiston luokitusjärjestelmää.
Helmet-kirjastojen tiedotteen mukaan kirjastojärjestelmän uusiminen on ajankohtaista, koska nykyinen järjestelmä on teknisesti elinkaarensa lopussa. Uuden järjestelmän käyttöönotolla tavoitellaan nykyaikaista ja luotettavasti toimivaa kirjastojärjestelmää, jossa on ensiluokkaiset tietoturva- ja tietosuojaratkaisut.
Kirjastojärjestelmä uusitaan vuosina 2026–2027.