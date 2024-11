Suomen suurin kultakauden ikoninen maalaus kunnostetaan

Helsingin päärautatieasemalla sijaitsevalle Eero Järnefeltin, A. W. Finchin ja Ilmari Aallon ikoniselle Maisema Kolilta -maalaukselle aloitetaan laajat konservointityöt. Kyseessä on yksi Suomen suurimmista kankaalle tehdyistä maalauksista, ja sen kunnostaminen on merkittävä kulttuurihistoriallinen hanke. Teos on koristanut aseman ravintosalia jo yli sadan vuoden ajan.

Teos valmistui vuonna 1911, jolloin se oli mukana edustamassa Suomea Berliinin matkailunäyttelyssä. Tämän jälkeen se sijoitettiin Helsingin päärautatieasemalle osaksi Eliel Saarisen suunnittelemaa arkkitehtuuria. Taulu on kokonaisuudessaan VR-yhtymän omistuksessa. Teoksen säilyttäminen tilassa on kirjattu päärautatieaseman suojelumääräykseen.

– Järnefeltin maalaus on olennainen osa päärautatieaseman kulttuurihistoriallista identiteettiä, ja olemme ylpeitä voidessamme olla mukana sen säilyttämisessä. Teoksen palauttaminen alkuperäiseen loistoonsa korostaa aseman roolia paitsi liikenteen myös kulttuurin keskuksena, VR-yhtymän projektipäällikkö Jani Jääskeläinen kommentoi tiedotteessa.

Projektia johtava taideasiantuntija Jukka Valkonen kertoo, että kyseessä ei ole vain yksinkertainen puhdistusoperaatio.

– Konservointihanke kokoaa yhteen Suomen parhaat konservaattorit, ja sen jokainen vaihe teoksen siirtämisestä, kunnostamisesta ja lopulta palauttamiseksi paikalleen on osa kulttuurihistoriallista jännitysnäytelmää.

Konservointiprojekti kestää noin puoli vuotta, ja yleisöllä on mahdollisuus seurata sen etenemistä päärautatieaseman viestintäkanavissa.