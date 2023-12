”Rahapolitiikan kiristyminen kiskoi Suomen taantumaan”

Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist sanoo, että talousvuosi 2023 päättyy poikkeuksellisen mollivoittoisiin tunnelmiin.

– Suomen talous on painunut taantumaan, ja ennustelaitokset ovat yksi toisensa perään alentaneet ensi vuotta koskevia kasvuennusteitaan syksyn edetessä. Edelleen on kuitenkin huomattavaa epävarmuutta siitä, kuinka pitkä ja syvä taantumasta on tulossa. Vallitsevan talouskeskustelun sävy on niin synkeä, että riskinä on myös liiallinen pessimismi. Rahapolitiikka saattaa olla ensi vuoden positiivinen yllättäjä, hän arvioi.

Appelqvistin mukaan Suomen talous on kärsinyt tänä vuonna euroalueen rahapolitiikan kiristymisestä. Euroopan keskuspankin mandaattina on taistella hintavakauden puolesta. Tarvittaessa niin tehdään jopa taantuman kustannuksella.

– Suomen kannalta kireä rahapolitiikka on massiivinen ongelma, koska meidän taloutemme on korkoherkkä sekä toimialarakenteen että kotitalouksien vaihtuvakorkoisten asuntolainojen kautta. Hallitsematon inflaatio ei ole kotimaassa ollut enää pitkään lähelläkään uhkakuvien kärkeä, ja syksyn edetessä on käynyt yhä selvemmäksi, että nykyinen korkotaso on liian korkea Suomen taloudelle, hän toteaa.

Appelqvist muistuttaa, että Suomessa, toisin kuin muualla euroalueella, kotitalouksien lainat on tyypillisesti kytketty vaihtuviin korkoihin, mikä on tuonut kiristyneen rahapolitiikan nopeasti velallisten kotitalouksien arkeen. Liikkumatila muuhun kulutukseen käytettävissä oleville tuloille on tippunut rajusti.

– Lisäksi Suomessa teollisuuden ja rakentamisen osuus koko talouden tuotannosta on suurempi kuin keskimäärin euroalueella. Tilannetta ei paranne se, että Suomen teollisuuden rakenne painottuu investointihyödykkeisiin ja ulkomaisen teollisuuden välituotteisiin, joiden kysyntä reagoi herkästi korkojen nousuun, hän sanoo.

– Kun inflaatio kerran pääsi karkaamaan, oli keskuspankin pakko reagoida tavalla, joka todennäköisesti oli liiankin järeä. Keskuspankkiirin ensisijainen tavoite oli välttää liian nopean inflaation kroonistuminen. Näyttää siltä, että päätavoitteessa on onnistuttu, mutta hinta on ollut kova, katsoo Appelqvist.

Valoa tunnelin päässä

Euroopan keskuspankki on toistaiseksi ollut hiljaa korkojen laskemisesta. Appelqvist toteaa, että rahapolitiikka on myös psykologiaa.

– Keskuspankki pyrkii tiukkasanaisiin äänenpainoihin, jotta markkinat eivät reagoisi etupainotteisesti, jolloin pidemmät korot laskisivat. Silloin rahapolitiikan ennenaikainen löystyminen saattaisi kumota alkuperäisen mahdollisuuden korkojen laskuun kiihdyttämällä inflaatiota uudestaan.

Appelqvist arvioi, että euroalueen tiukka rahapolitiikka voi tulla yllättävän nopeasti päätökseen, jos suhdannetilanne sakkaa laajemmin Euroopassa, ja loputkin inflaatiopaineet poistuvat.

– Kun keskuspankki joutuu myöntämään, että korkotaso on liian ylhäällä, on sillä kiire toimia, sillä rahapolitiikan muutokset vaikuttavat talouteen viiveellä. Siinä tilanteessa saatetaan tarvita useita reippaita koronlaskuja lyhyen ajan sisällä, hän sanoo.

Heti vuoden alussa ei ohjauskorkoja lasketa, mutta jos inflaation hidastuminen jatkuu yhtä vauhdikkaasti kuin viime kuukausina on nähty, voi ensimmäinen koronlasku olla käsillä jo lähikuukausina, Appelqvist arvioi.

– Rahapolitiikka saattaa olla ensi vuoden jokerikortti Suomen taloudelle. Historia on osoittanut, että kun rahapolitiikan suunta muuttuu, saattaa muutoksen tahti olla raju. Ei ehkä tarvitse myöskään odottaa kesään tai alkusyksyyn niin kuin vielä vähän aikaa sitten yleisesti oletettiin.

Euroopan keskuspankki laski finanssikriisin yhteydessä eri ohjauskorkoja 5–7 kertaa seitsemän kuukauden jaksolla. Yhteensä leikkausta tuli ohjauskorosta riippuen 3–3,5 prosenttiyksikköä.

Vuonna 2001 ohjauskorkoja leikattiin neljä kertaa puolen vuoden jaksolla, mikä tarkoitti yhteensä 1,5 prosenttiyksikön tiputusta. Yhdysvaltojen keskuspankin Fedin koronlaskujaksot ovat monesti olleet vielä rajumpia. Esimerkiksi finanssikriisin yhteydessä ohjauskorkoa laskettiin reilussa vuodessa viisi prosenttiyksikköä.

Appelqvistin mukaan rahapolitiikan kiristyminen on kiskonut Suomen taantumaan.

– Voi hyvin käydä niin, että ensi vuonna rahapolitiikan löystyminen kiskoo Suomen myös pois taantumasta vauhdittamalla sekä vientikysyntää että kotimaisia investointeja. Kun siihen vielä yhdistetään hiipuva inflaatio ja kotitalouksien koheneva ostovoima, saattaa ensi vuodesta tulla lopulta pelättyä parempi talousvuosi, hän ennakoi.