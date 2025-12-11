Ovatko tietosi turvassa joulun alla? Kolme neljästä pelkää hakkerointia

Valitse luotettavat verkkokaupat

Tarkista, että sivusto käyttää https-suojausta ja on tunnettu toimija. Vältä epäilyttäviä tarjouksia.

Suojaa kirjautumiset ja maksut

Käytä vahvoja, yksilöllisiä salasanoja ja ota käyttöön kaksivaiheinen tunnistautuminen. Maksa mieluiten luottokortilla tai turvallisella maksupalvelulla.

Vältä julkisia verkkoja

Tee ostokset kotiverkossa tai käytä VPN-yhteyttä. Julkiset verkot ovat alttiita tietomurroille.

Ole tarkkana linkkien ja viestien kanssa

Älä klikkaa epäilyttäviä sähköpostitarjouksia tai linkkejä, ne voivat johtaa tietojenkalasteluun.

Pidä laitteet ja sovellukset ajan tasalla

Päivitä järjestelmät säännöllisesti, jotta tietoturvaan ei jää avoimia aukkoja.

Lähde: Valokuitunen