Ovatko tietosi turvassa joulun alla? Kolme neljästä pelkää hakkerointia

Samalla kun verkkokauppa vilkastuu joulun alla, tietoturva huolettaa monia. Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan lähes kolme neljästä (70 prosenttia) suomalaisesta pelkää tietoliikenneyhteyksien hakkerointia.
Huoli turvallisista yhteyksistä kasvaa iän myötä. Yli 60-vuotiaista jopa 80 prosenttia on huolissaan tietoliikenneverkkojen turvallisuudesta, kun alle 30-vuotiaista samaa huolta kokee reilu puolet (55 prosenttia).
– Tämä korostaa tarvetta kohdentaa viestintää ja tukea eri ryhmiä, jotta digitalisaation laajemmat vaikutukset ymmärretään kaikissa ikäluokissa. Mutta yhtä lailla netinkäyttäjän on ymmärrettävä, että pelkkä maan alle kaivetun kaapelin turvallisuus ei riitä, vaan käyttäjän oma valveutuneisuus on yhtä tärkeää, tiedonsiirtoyhteyksiä tarjoavan Valokuitusen toimitusjohtaja Heikki Kaunisto toteaa tiedotteessa.
Joulun lähestyessä digitaaliset lahjat ja verkkokauppa ovat monelle joulukiireiden pelastus. Kuluttaja voi omilla toimillaan varmistaa, että makusutiedot tai käyttämiensä verkkokauppojen salasanat eivät päädy vääriin käsiin.
Viisi vinkkiä turvallisiin verkko-ostoksiin
Valitse luotettavat verkkokaupat
Tarkista, että sivusto käyttää https-suojausta ja on tunnettu toimija. Vältä epäilyttäviä tarjouksia.
Suojaa kirjautumiset ja maksut
Käytä vahvoja, yksilöllisiä salasanoja ja ota käyttöön kaksivaiheinen tunnistautuminen. Maksa mieluiten luottokortilla tai turvallisella maksupalvelulla.
Vältä julkisia verkkoja
Tee ostokset kotiverkossa tai käytä VPN-yhteyttä. Julkiset verkot ovat alttiita tietomurroille.
Ole tarkkana linkkien ja viestien kanssa
Älä klikkaa epäilyttäviä sähköpostitarjouksia tai linkkejä, ne voivat johtaa tietojenkalasteluun.
Pidä laitteet ja sovellukset ajan tasalla
Päivitä järjestelmät säännöllisesti, jotta tietoturvaan ei jää avoimia aukkoja.
Lähde: Valokuitunen
Kyselyn toteutti Yougov Valokuitusen toimeksiannosta. Kyselytutkimuksen tiedot kerättiin sähköisenä kyselynä 30. toukokuuta – 4. kesäkuuta 2025 välisenä aikana. Kokonaisvastaajamäärä on 2 001. Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvat täysi-ikäiset suomalaiset. Lähtöotos muodostettiin ja lopullinen vastaajajoukko painotettiin suomalaista aikuisväestöä edustavaksi iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan. Osa kysymyksistä kohdistettiin vain työelämässä oleville suomalaisille (1 051 vastaajaa). Otos työssäkäyvien osalta muodostettiin myös suomalaisia edustavaksi.