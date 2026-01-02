Ovatko suomalaiset saaneet tarpeekseen korkeista veroista?

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan jäsen Timo Heinonen (kok.) pohtii blogissaan, ovatko ”suomalaiset saaneet lopulta tarpeekseen korkeista veroista?”.

Hän viittaa Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) uuteen arvo- ja asennetutkimukseen, jonka mukaan velkaantumisen pysäyttäminen on suomalaisille entistäkin tärkeämpää, ja keinoksi valitaan ennemmin leikkaukset kuin veronkiristykset.

Tutkimuksen mukaan veronkiristykset torjutaan jyrkimmin perussuomalaisten (68 prosenttia eri mieltä) ja kokoomuksen (62 prosenttia) äänestäjien keskuudessa.

Heinonen nostaa tutkimuksesta esille SDP:n äänestäjissä tapahtuneen muutoksen.

– Veronkiristysten kohdalla huomioni kiinnittyikin nyt ennen muuta siihen, että SDP:n kannattajien keskuudessa veronkiristysten kannatus on laskenut merkittävästi lisäsopeutuksen keinona. Demareita äänestävistä veronkiristyksiä kannattaa toki edelleen 42 prosenttia, mutta tämä on peräti 13 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten. Demareiden keskuudessa menoleikkaukset sopeutuksen keinona ovat saaneet samassa ajassa lisäkannatusten kutakuinkin saman verran, Heinonen käy kirjoituksessaan läpi Evan tutkimusta.

Huolestuttavana hän pitää sitä, että Evan tutkimukseen vastaajista 62 prosenttia ei usko, että päättäjillä on kykyä saada valtionvelka kuriin ennen kuin vasta ulkopuolisen pakon edessä.

– Ja saatiinhan tästä jo tietyllä tavalla vakava varoitus – vähintäänkin keltainen kortti – kun Suomi joutui EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn, Heinonen toteaa.

Tutkimuksen mukaan selvä enemmistö suomalaisista (64 prosenttia) on sitä mieltä, että julkisen talouden tasapainotustoimia pitää jatkaa tämän eduskuntavaalikauden aikana. Samalla suomalaiset alkavat mielissään asettaa myös rajoja sille, minkälaiset leikkaukset ovat jatkossa hyväksyttäviä.

Heinonen kirjoittaa pitävänsä tärkeänä ja aiheellisena huomiona sitä, että leikkauksia ei pidä tehdä miten tahansa.

– Tutkimuksen mukaan leikkausvalmiudesta huolimatta isolla osalla kansalaisista näyttää olevan halua suojella hyvinvointivaltion ydintä liiallisilta leikkauksilta. Ehdottomasti näin. Olen täysin samaa mieltä ja samaan aikaan pitää muistaa, että julkista taloutta laitetaan nyt kuntoon nimenomaan siksi, että hyvinvointiyhteiskunta pelastuu ja olisi myös tulevaisuudessa pahimpien hetkien turvana, hän kirjoittaa.

