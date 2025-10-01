Outokumpu aloittaa muutosneuvottelut, 450 työpaikkaa voi olla vaarassa

Teräsyhtiö Outokumpu käynnistää muutosneuvottelut, jotka voivat vaikuttaa enintään 450 työntekijään eri maissa. Yhtiö kertoo asiasta tiedotteessa.

Neuvotteluiden odotetaan alkavan lähiviikkoina.

Outokumpu perustelee muutosneuvotteluita taloustilanteella. Tämän seurauksena yhtiö on käynnistänyt uudelleenjärjestelyohjelman, jolla tavoitellaan sadan miljoonan euron vuosittaisia rakenteellisia kustannussäästöjä vuoden 2027 loppuun mennessä.

Uudelleenjärjestelyohjelma vaikuttaa tiedotteen mukaan pääosin Europe-liiketoiminta-alueeseen ja globaaleihin konsernitoimintoihin. Suunnitellut rakenteelliset kustannussäästöt on tarkoitus saavuttaa vähentämällä kiinteitä kustannuksia, parantamalla tehokkuutta organisaatiossa ja tuotannon optimoinnilla.

Suunniteltujen toimenpiteiden, jotka edellyttävät paikallisen lainsäädännön mukaisia tavanomaisia paikallisia neuvotteluja, odotetaan vaikuttavan noin 650:een Outokummun kokoaikaiseen työpaikkaan vuoden 2027 loppuun mennessä. Aiemmin on jo sovittu 94 työpaikan vähentämisestä, ja noin 120 työpaikan odotetaan vähenevän normaalin poistuman kautta.

– Euroopassa ruostumattoman teräksen kysynnässä on edelleen jatkuvia haasteita, joita pahentavat edullisesti hinnoiteltu aasialainen tuontiteräs ja tämänhetkisten suojatoimenpiteiden tehottomuus. Nykyinen kannattavuustasomme on kestämätön, ja meidän on Outokummussa kiihdytettävä muutosvauhtia. Tämän seurauksena Outokummun on pakko jatkaa suunniteltuja, vankkoja rakenteellisia kustannussäästötoimenpiteitä. Valitettavasti nämä toimet tulevat vaikuttamaan henkilöstöömme ja olemme sitoutuneet tukemaan työntekijöitämme läpi tämän siirtymän, Outokummun toimitusjohtaja Kati ter Horst sanoo tiedotteessa.