Outo onnettomuus Venäjällä – heittoistuimet sinkosivat pilotit kattoon

Venäjällä pommikonerykmentissä tapahtui sunnuntaina poikkeuksellinen onnettomuus, kun hävittäjän heittoistuimet laukesivat. Kone oli tapahtuman sattuessa ilmeisesti hangaarissa, ja sekä koneen lentäjä että kakkospilotti saivat hengenvaarallisia vammoja. Asiasta kertovan, suositun Telegram-kanava Fighterbomberin mukaan turmapaikalla työskenteli maanantaina tutkintakomissio.

Fighterbomber-kanavalla on runsaat 500 000 tilaajaa, ja venäläisten mediatietojen mukaan sitä ylläpitää entinen S-34 -pommikoneen lentäjä nimeltä Ilja Tumanov. Kanava ei kuitenkaan kertonut, missä tapaus sattui eikä sitäkään, miten näin pääsi käymään. Kanava ei kerro myöskään, mikä konetyyppi oli kyseessä. Ukrainalaiset mediat kuitenkin siteeraavat sattumusta laajasti.

Nykyaikaiset heittoistuinjärjestelmät on tavallisesti suunniteltu siten, että tahaton laukaisu vaatii usean turvamekanismin pettämisen tai ihmisen tekemän virheen, jolla turvamekanismit ohitetaan. Länsimaisten heittoistuinjärjestelmien turvamekanismeista tiedetään, että maassa ja huollon aikana istuimessa on turvasokka, joka fyysisesti estää laukaisukahvan liikkeen.

Heittoistuimien tahattomia laukeamisia tiedetään kuitenkin sattuneen. Esimerkiksi elokuussa Yhdysvaltain Massachusettsissa F-15D:n takaistuimen matkustaja onnistui laukaisemaan heittoistuimensa vahingossa, kun konetta oltiin siirtämässä hitaassa nopeudessa.

Keväällä 2007 Ruotsin Norrbottenissa JAS Gripen 39C:n pilotti oli laskeutumassa ja teki jyrkän kaarteen oikealle. Tämä aiheutti lentäjän puvussa olevien G-voimilta suojaavien ilmataskujen täyttymisen, minkä johdosta puku hankasi lentäjän jalkojen välissä olevaa heittoistuimen laukaisukytkintä niin, että istuin laukesi. Lentäjälle ei tiettävästi käynyt pahasti, vaan hän laskeutui laskuvarjolla. Tapauksen jälkeen Gripen-koneiden heittoistuinkytkinten paikkaa muutettiin.

Vuodelta 2019 tunnetaan Ranskasta tapaus, jossa matkustaja laukaisi heittoistuimen, kun Rafale B -kone oli nousussa. Rafalen heittoistuimissa on mekanismi, jossa kumpi tahansa koneessa oleva voi laukaista molemmat istuimet, mutta tässä tapauksessa jokin tekninen syy tai vika esti yhteislaukaisun. CNN:n mukaan kyydissä oli 64-vuotias matkustaja, joka oli saanut lennon työkavereiltaan yllätyslahjana eläkkeelle jäämisen kunniaksi. Yllätys kuitenkin aiheutti matkustajassa akuutin lentopelon, joka johti paniikkitilaan, ja paniikki puolestaan istuimen vahinkolaukaisuun.

Useamman kuin yhden heittoistuimen yhtäaikainen laukeaminen on kuitenkin äärimmäisen harvinaista. Venäjällä sekin on kuitenkin tapahtunut jo aiemmin: vuonna 2021 kolme Tupolev Tu-22 M3:n miehistön jäsentä kuoli, kun pysäköitynä olleen koneen heittoistuinjärjestelmä oli käynnistynyt konetta käynnistettäessä ja heittänyt miehistön jäsenet ulos. Uutistoimisto Tassin mukaan miesten kuolemaan johti se, että heittoistuimet eivät singonneet heitä niin korkealle, että laskuvarjot olisivat ehtineet aueta kunnolla ja auttaa sotilaita leijailemaan maahan.