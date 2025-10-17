Ostitko uuden asunnon? HS: Tarkastuksen unohdus voi maksaa tuhansia

Uudisasunnon ostajan kannattaa tarkistaa ainakin kaksi asiaa, kertoo Helsingin Sanomat.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) ryhmäpäällikön Mikko Saastamoisen mukaan tärkeitä tarkastuksia on kaksi. Ensimmäinen niistä on muuttotarkastus, joka tehdään ennen lopullisen kauppahinnan maksamista. Siinä tarkastetaan, että asunto on sovitun mukainen. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi sen tarkistamista, että kodinkoneet ovat paikallaan ja asunto on muutenkin muuttovalmis.

Toinen tärkeä tarkastus on vuositarkastus. Se suoritetaan, kun rakennuksen käyttöönotosta on kulunut noin vuosi. Vuositarkastuksessa luetellaan kaikki ne viat, mitä asunnossa on vuoden asumisen aikana havaittu. Näitä ovat esimerkiksi lämmityksessä, ilmastoinnissa tai äänieristyksessä havaitut puutteet.

– Nämä voi havaita vasta sitten, kun asunnossa on asunut vähän pidemmän aikaa, Mikko Saastamoinen toteaa HS:lle.

Ostajan kannattaa tehdä molemmat tarkastukset huolella, jotta mahdollisilta myöhemmiltä erimielisyyksiltä voidaan välttyä. Esimerkiksi vuositarkastuksen jälkeen myyjä ei ole enää vastuissa sellaisista virheistä, jotka olisi voitu havaita aiemmin. Huolimattomasti tehty tarkastus voi myöhemmin käydä kalliiksi mahdollisten ongelmien ilmaantuessa, ja seurauksena voi olla tuhansien eurojen lasku.

Osa virheistä jää silti edelleen myyjän vastuulle, kuten rakenteissa olevat mahdolliset kosteusongelmat.

