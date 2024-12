Ostitko tätä majoneesia? Ei saa syödä

Elintarvikeyhtiö Atria vetää takaisin erän Sibylla-valkosipulimajoneesia. Asiasta kerrotaan yhtiön tiedotteessa.

Takaisinvedettävä tuote on Sibylla Valkosipulimajoneesi, pakkauskoko 280 millilitraa. Tuote-eränn parasta ennen-päiväys on 19.7.2025. Tuote-erän EAN-numero on 6407800009105.

Syynä takaisinvedolle on Atrian mukaan se, että osassa tuotetta on ”havaittu poikkeama aistittavassa laadussa”, eikä tuote välttämättä säily parasta ennen päiväykseen saakka.

– Kyseisellä päiväyksellä merkittyä tuotetta ei pidä käyttää, vaikka se vaikuttaisi olevan kunnossa, Atria tiedottaa.

Virheellisen tuotteen ostaneita kuluttajia pyydetään olemaan yhteydessä Atrian kuluttajapalveluun ja lähettämään kuvan virheellisestä tuotepakkauksesta sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai puhelimitse 0800 128 742.