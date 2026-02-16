Verkkouutiset

Ostitko lapsellesi tämän lelun? Tukehtumisvaara

Yksi takaisinvedettävistä tuotteista. TUKES
Yksi takaisinvedettävistä tuotteista. TUKES

Pehmolelu vedetään myynnistä siinä ilmenneiden turvallisuuspuutteiden takia, kertoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Takaisinveto koskee Uni Toys-merkkistä pehmolelua tuotenumerolla 301111. Tuotteen eränumero on LS2412.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Lelu vedetään myynnistä siksi, että sen muovinen nenä voi irrota. Tämä aiheuttaa pienelle lapselle tukehtumisen vaaran.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Kuluttajia kehotetaan poistamaan tuote käytöstä välittömästi. Tuotteen vastuuyrityksenä toimiva Vivantti Oy pyytää kuluttajia ja muita loppukäyttäjiä palauttamaan tuotteen.

– Yritys antaa lisätietoja toimintaohjeista, tuotteen aiheuttamasta vaarasta sekä jälleenmyyntipaikoista. Mahdollisessa ongelmatilanteessa kuluttajansuojan osalta ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta, Tukes neuvoo sivuillaan.

Tuotteen myynti on lopetettu viranomaisen yhteydenoton jälkeen.

Mainos - muuta luettavaa
Mainos