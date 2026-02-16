Ostitko lapsellesi tämän lelun? Tukehtumisvaara

Pehmolelu vedetään myynnistä siinä ilmenneiden turvallisuuspuutteiden takia, kertoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.
Takaisinveto koskee Uni Toys-merkkistä pehmolelua tuotenumerolla 301111. Tuotteen eränumero on LS2412.
Lelu vedetään myynnistä siksi, että sen muovinen nenä voi irrota. Tämä aiheuttaa pienelle lapselle tukehtumisen vaaran.
Kuluttajia kehotetaan poistamaan tuote käytöstä välittömästi. Tuotteen vastuuyrityksenä toimiva Vivantti Oy pyytää kuluttajia ja muita loppukäyttäjiä palauttamaan tuotteen.
– Yritys antaa lisätietoja toimintaohjeista, tuotteen aiheuttamasta vaarasta sekä jälleenmyyntipaikoista. Mahdollisessa ongelmatilanteessa kuluttajansuojan osalta ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta, Tukes neuvoo sivuillaan.
Tuotteen myynti on lopetettu viranomaisen yhteydenoton jälkeen.