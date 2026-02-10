Osakeomistamisen kulttuuri vahvistunut, sijoittaminen on suomalaisten arkea

Sijoittamisesta on tullut yhä yleisemmin osa suomalaisten arkea. Se on yhä useammille pitkäjänteinen tapa hoitaa varallisuutta ja varautua tulevaisuuteen.

Euroclear Finlandin Osakeomistaminen Suomessa 2025 -raportin mukaan osakesijoittaminen on yleistynyt kaikissa ikäryhmissä, ja lähes joka viides suomalainen sijoittaa osakkeisiin.

Vuonna 2025 arvo-osuustilien määrä Suomessa kasvoi 3,3 prosenttia ja ylitti 2,5 miljoonan tilin rajan. Kasvu hidastui edellisvuodesta, mutta pidemmällä aikavälillä kehitys on ollut vahvaa. Vuosien 2020–2025 aikana arvo-osuustilien määrä kasvoi yhteensä 37 prosenttia, keskimäärin noin 7 prosenttia vuodessa.

– Arvo-osuustilien määrä jatkoi tasaista kasvuaan, mikä kuvastaa suomalaisten edelleen jatkunutta kiinnostusta sijoittamiseen. Arvo-osuustilien määrään vaikutti erityisesti osakesäästötilien yli 13 prosentin kasvu. Helsingin pörssissä nähtiin laaja-alaista kurssinousua usean vuoden jälkeen, mikä osaltaan myös teki osakesijoittamisesta houkuttelevaa piensijoittajille, sanoo Euroclear Finlandin Business Development Analyst Valtteri Väisänen tiedotteessa.

Omistaminen jakautuu kaikkiin ikäryhmiin

Kaikkiaan osakesäästötilejä oli vuoden 2025 lopussa yhteensä lähes 450 000 kappaletta. Eniten tilejä on 18–49-vuotiailla, heillä on hallussaan 68 prosenttia kaikista tileistä.

Kokonaisvarallisuus osakesäästötileillä kasvoi vuoden aikana keskimääriin 32 prosenttia. Luvussa on mukana sekä sijoitusten markkina-arvon nousua että lisäsijoitukset. Vuoden lopussa osakeomistusten arvo oli keskimäärin 6 690 euroa tiliä kohden. Varallisuus kasvaa iän kasvaessa nuorimpien ikäryhmien reilusta 2 000 eurosta 60-vuotiaiden ja sitä iäkkäämpien lähes 18 000 euroon.

Vuoden 2025 aikana erot miesten ja naisten välillä kaventuivat hieman: naisten osuus osakesäästötilien määrästä on 33 prosenttia ja miesten 67 prosenttia, varallisuudesta naisilla on 23 prosenttia ja miehillä 77 prosenttia.

– Osakesäästötilien pitkän aikavälin hyödyt, kuten verotehokas tuoton kerryttäminen ja korkoa korolle -vaikutuksen tehostuminen, kasvattavat niiden suosiota. Tästä syystä tilejä avataan myös lapsille. Alaikäisten osakesäästötileissä sekä tilien määrä että omistusten arvo on jakaantunut lähes puoliksi tyttöjen ja poikien kesken. Tämä luo pohjaa sille, että tulevaisuudessa sukupuolten välinen ero on kaventumassa, toteaa Euroclear Finlandin Business Development Analyst Heikki Kiviniemi.

Ulkomainen omistus Helsingin pörssissä vahvistui

Ulkomaisten sijoittajien omistusosuus Helsingin pörssin kokonaisarvosta kasvoi vuoden 2025 aikana. Ulkomainen pääoma keskittyy yhä harvempiin yhtiöihin, mikä vahvistaa markkinoiden likviditeettiä, mutta lisää myös omistusrakenteiden eriytymistä.

Samaan aikaan piensijoittajien määrä pörssissä kasvoi, mutta heidän omistuksensa jakautuvat yhä useampaan yhtiöön. Piensijoittajien osuus pörssin kokonaisarvosta pieneni, vaikka sijoittajien lukumäärä jatkoi kasvuaan.

– Yhtiöiden omistajamäärän kehityksessä nousee esiin mielenkiintoinen ilmiö, jossa omistajamäärien kehitys ja osakekurssien kehitys kulkivat vastakkaisiin suuntiin. Omistajamäärät kasvoivat yhtiöissä, joiden kurssit laskivat, kun taas joissain voimakkaasti nousseissa osakkeissa omistajapohja pysyi ennallaan tai supistui, Väisänen toteaa.

Omistajamäärät laskivat Fortumilla (-7,9 prosenttia) ja Finnairilla (-6,2 prosenttia), vaikka molempien yhtiöiden osakekurssit nousivat vuoden aikana poikkeuksellisen vahvasti.

Väisäsen mukaan tämä viittaa siihen, että sijoittajat ovat ennemmin kotiuttaneet voittoja kuin kasvattaneet omistuksiaan voimakkaasti nousseissa osakkeissa.

Eniten omistajamääräänsä kasvattivat Huhtamäki (+34,5 prosenttia) ja QT Group (+22,0 prosenttia), jotka saivat poikkeuksellisen paljon uusia omistajia, vaikka molempien yhtiöiden osakekurssit laskivat.

Kynnys sijoittamiseen madaltunut

Viidessä vuodessa suomalaisten osakesijoittajien määrä on kasvanut yli 20 prosenttia ja on ylittänyt miljoonan rajapyykin. Kestävä ja pitkäjänteinen omistaminen luo vakautta yksilöille, yrityksille ja koko yhteiskunnalle – erityisesti aikana, jolloin taloudellinen toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Sijoittajakunta on monipuolistunut, ja erityisesti nuoret aikuiset ovat löytäneet osakesäästämisen.

Poimintoja videosisällöistämme

– Osakesäästötilit ja digitaaliset palvelut ovat madaltaneet kynnystä sijoittamisen aloittamiseen. Erityisen myönteistä on, että myös naisten ja nuorten aikuisten osuus osakkeenomistajista kasvaa. Sijoittamisesta voidaan yhä perustellummin puhua kansalaistaitona, joka tukee kotitalouksien vaurastumista ja edistää koko yhteiskunnan taloudellista hyvinvointia, sanoo Euroclear Swedenin ja Euroclear Finlandin toimitusjohtaja Hanna Vainio.

Vainio näkee, että vaikutukset ulottuvat myös kansallisia rajoja laajemmalle, kun omistamisen kulttuuri vahvistuu samanaikaisesti koko Pohjolassa. Yhteiset trendit tukevat taloudellista vakautta, kilpailukykyä ja kestävää kasvua koko alueella.